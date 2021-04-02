愛慕者狂獻殷勤不心動　詹雅雯只想睡歌迷

詹雅雯在2019年時舉行出道30周年演唱會，對於這說短不算短的演藝之路，她很有感覺，也對自己有所期許，希望能透過這次的演唱會，跟歌迷更加接近，「歌迷支持我這麼多年，支持我30年，我希望用更近的距離，看見他們。」並感性的說，歌迷都是她的衣食父母，這次的演唱會特別之處在於，所有的哏都是來自自己的想法，想要解開框架。

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自從離婚後，感情上便再沒下文，對此詹雅雯依舊淡定，她說這麼長的時間，當然有遇到愛慕者，可她都沒有給予對方正向的回答，或是許諾未來，「謝謝他們給我的愛，謝謝這麼多人愛我。」雖說如此，詹雅雯坦白說，身旁有位愛慕她的他，曾經做過令她非常感動的事情，那時候男方剛好出差趕不回來，特別託人在詹雅雯生日當天送了玫瑰花到她家，「卡片寫著『班機趕不到台灣，請台灣的朋友送上我的心意』」且因為她從事公益活動多年，一直以眾生為生活主軸，男方也會買許多結緣品，跟著她一起做善事，浪漫的行為，讓人羨慕，可她卻用不溫不冷的語氣總結：「會感動，不代表會心動。」

▲▼詹雅雯透露身邊有愛慕她的人。（圖／NOWnews資料照）

此外，詹雅雯在舉辦演唱會前，特別透露其中一個橋段——會與歌迷一起睡覺，「因為希望距離更近，所以我想到了要跟大家一起睡覺這個安排。」而這個點子的來源，是有歌迷對她說，每天睡前不聽她的歌就睡不著，演唱會要「一起睡」的橋段因此發想，但她也說，或許歌迷看到演唱會各項橋段會覺得不妥，甚至罵她。

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