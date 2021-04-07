龔言脩堅持歌唱路　反被罵「去死」無奈吐心聲

歌手龔言脩從2014年參加《超級偶像9》，到2017年的《Fighting吧！天團》時以男團A-TEAM成員出道，再到今年的選秀節目《以團之名》以冠軍隊「新風暴」團員二次出道，他一路走來都好似在比賽中度過，而23歲的這一年又似乎過得更加精彩，在2019年的9月則是推出了自己的首支單曲《最勇敢的事》。

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2019年對龔言脩而言，是變動很大、經歷很多的一年，被問到有沒有覺得哪裡變得更成熟，他想了一下後回答：「個性有好一點，不會那麼暴躁。」如今酸民當道，想必不少人都能感同身受，藝人明星也都是在風口上，他無奈笑笑，用輕鬆的語氣笑說自己被酸慘了，他舉例，「我跟新風暴的團員很好，對方部分的粉絲就會認為我在吸他的血。」龔言脩澄清，他從來沒想過要靠著誰拉抬自己，「有些粉絲講的真的很難聽，說什麼『可以去死啊』、『你今天怎麼還沒死』。」至於他看到最難聽的形容則是「舔狗」，讓他頗為生氣。

▲▼龔言脩分享參加完選秀節目後的心情。（圖／NOWnews資料照）

雖然告訴自己不要在意，但他也忍不住懷疑，「堅持喜歡做的事情，錯了嗎？」偶爾想起還會睡不著，他略為嚴肅地說：「你要求證呀，我完全沒有做的事情，不可以直接下定論。」就連音樂會，原本邀請新風暴的其中一位成員一起同框表演，可惜後來因為行程安排作罷，又讓他飽受罵名，龔言脩連連搖頭，苦笑不語。

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