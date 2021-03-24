揭密高流 　史哲：非固定舞台設計每次演出都是變形金剛

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史哲表示，「江湖中曾經有過這樣的傳言，今天就來跟大家大揭密!!」高雄流行音樂中心不是沒有舞台而是沒有固定舞台。他表示，在高流興建計畫啟動之初，當時由文化局、工務局團隊舉辦多場業界諮詢、深入討論、焦點座談等會議，他也曾多次北上諮詢業界人士，希望能夠針對業界實際執行音樂展演製作時對於場地、舞台、燈光、音響、硬體技術、場館服務等需求，規劃出一個合用的音樂展演場館。史哲說，總結了業界的建議，因為每一場演出都是獨一無二的規劃，運用固定式升降舞台設備的機會非常少，且目前全世界大部分音樂展演都是非固定式舞台，將場域空間最大化留給製作團隊發揮。史哲指出，高流海音館規劃「沒有固定式舞台」，把所有的可能性留給演出製作團隊大膽作夢，讓視覺效果不受限制，長出每一場次獨一無二的型態。也因為不受限的可能，舞台尺寸和空間創作可以自行延伸，讓整個海音館都變成表演型式的一部分。史哲提及，隨著科技發展，當我們從AR、VR到現在已經進入了XR的世界，表演形式將更不受控、不設限，固定式規範已無法滿足這些需求，當年做出非固定式的決定，也可算是一種超前部署。史哲也認為，對於比較簡易的音樂展演形式，他建議搭配音樂展演場域，例如C10倉庫的LiveWareHouse裡的大庫、小庫，可供使用且還能降低演出進場成本，適合初登場團隊。「海音館」以變形金剛舞台的身分，相較於C10倉庫可以提供更多的座位數與更多元形式的演出。史哲最後也強調，文化局邀請國內演場會知名的舞台設計師二馬老師，模擬演唱會、需要顧及座位動線的大型頒獎典禮，甚至是綜藝流行音樂節目錄製等多種形式的舞台模擬圖，透過圖面可以發現海音館如同百變的變形金剛，各種類型的音樂展演型態都可在此發生。