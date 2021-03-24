產學合作打開循環經濟新視界　綠色創新動起來

產學合作打開循環經濟新視界，創立於2014年的濾能公司，在中山大學副校長黃義佑督導帶領下，去年由中山大學產學處計畫團隊全程輔導公司於南科園區的入駐申請，並於今（24）日舉行動土儀式。第一期投資額4.3億元，可創造逾100個工作機會，此新廠也將會設置中山校友服務據點，作為南部人才培育的交流中心。

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濾能公司自2014創立以來，即堅持深化綠色思維、潔淨專業的企業使命，結合「Go Clean，Think Green！」的核心價值主張，2021年更邁向新的里程碑，前進南科設廠。董事長黃銘文為中山大學校友，感謝中山大學的引薦，產學合作帶領公司進入新的里程。

▲新廠欲打造由裡到外，由上到下「最綠」的廠區，與土地連結，成就最真、最善、最美的環境。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.24）

南科新廠欲打造由裡到外，由上到下「最綠」的廠區，與土地連結，成就最真、最善、最美的環境，除了廠區內的綠化之外，已著手規畫認養鄰近的綠地，擬訂植樹短中期計劃，作為濾能對地球友善的承諾。

為了加深與中山大學的產學合作，此新廠將會設置中山校友服務據點，作為南部人才培育的交流中心，藉此帶動更熱絡的產學互動，望能提供中山學弟妹南部就業的選擇，以感謝創辦人母校師長的肯定與支持。