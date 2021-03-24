NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

創造「薪」未來！輔仁校園就博會　媒合率約達41％

記者陳志仁／新北報導

2021-03-24 20:43:27

侯友宜,江漢聲
▲新北市長侯友宜、輔大校長江漢聲與同學打卡合照，鼓勵同學找工作順利。（圖／新北市政府勞工局提供）
新北市政府勞工局今（24）日與輔仁大學合辦校園徵才博覽會，新北市長侯友宜也到場支持，並指出輔仁大學人才濟濟，不僅遍布在各產業界，市府團隊也有許多優秀的人才來自輔大，期待大家畢業後都能留在新北市服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，市府與大專院校合作辦理徵才博覽會，提供即將畢業的大四生一個媒合平台，同學們可以藉此多看、多了解各行業，早日訂定自己的就業方向，達到「畢業即就業」的理想目標；並親自到攤位上關心學生，勉勵同學們在徵才博覽會多投履歷，從中找到興趣與目標、激發自己的熱忱，發現工作的樂趣及人生價值。
侯友宜感謝46家的知名廠商進駐輔大徵才，釋出超過2,000個職缺；此外，新北市15至24歲的青年失業率僅8.9%，為全國最低。市府會持續推動就業三箭，盼透過政府的力量，與大專院校介接就業平台，全力輔導初次求職及非典型勞動青年就業，也協助斜槓青年完成職涯夢想。
輔大校長江漢聲率領使命副校長聶達安、資源與事業發展副校長謝邦昌、學務長陳若琳、輔大學生會長黃亭偉、職輔組徵才總召翁靖及13位同學，與侯友宜、勞工局長陳瑞嘉、法制局長吳宗憲、顧問李麗圳、新莊區長林煌源，一同揭開活動序幕，祝福同學都能找到「無限薪未來」。
陳瑞嘉補充說明，今日有852人次投遞履歷，廠商擬錄用349人次，初媒合率約達41％，協助在校同學創造無限「薪」未來；此外，為協助將踏入職場的社會新鮮人順利就業，今年3至5月間與大專校院合作辦理校園徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，詳情請上新北市人力網查詢，或電洽0800-091-580就服處免付費專線洽詢。
關鍵字

NOW民調中心

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
65%35%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.81%88.19%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀