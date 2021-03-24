創造「薪」未來！輔仁校園就博會 媒合率約達41％
記者陳志仁／新北報導
2021-03-24 20:43:27
新北市政府勞工局今（24）日與輔仁大學合辦校園徵才博覽會，新北市長侯友宜也到場支持，並指出輔仁大學人才濟濟，不僅遍布在各產業界，市府團隊也有許多優秀的人才來自輔大，期待大家畢業後都能留在新北市服務。
侯友宜說，市府與大專院校合作辦理徵才博覽會，提供即將畢業的大四生一個媒合平台，同學們可以藉此多看、多了解各行業，早日訂定自己的就業方向，達到「畢業即就業」的理想目標；並親自到攤位上關心學生，勉勵同學們在徵才博覽會多投履歷，從中找到興趣與目標、激發自己的熱忱，發現工作的樂趣及人生價值。侯友宜感謝46家的知名廠商進駐輔大徵才，釋出超過2,000個職缺；此外，新北市15至24歲的青年失業率僅8.9%，為全國最低。市府會持續推動就業三箭，盼透過政府的力量，與大專院校介接就業平台，全力輔導初次求職及非典型勞動青年就業，也協助斜槓青年完成職涯夢想。輔大校長江漢聲率領使命副校長聶達安、資源與事業發展副校長謝邦昌、學務長陳若琳、輔大學生會長黃亭偉、職輔組徵才總召翁靖及13位同學，與侯友宜、勞工局長陳瑞嘉、法制局長吳宗憲、顧問李麗圳、新莊區長林煌源，一同揭開活動序幕，祝福同學都能找到「無限薪未來」。陳瑞嘉補充說明，今日有852人次投遞履歷，廠商擬錄用349人次，初媒合率約達41％，協助在校同學創造無限「薪」未來；此外，為協助將踏入職場的社會新鮮人順利就業，今年3至5月間與大專校院合作辦理校園徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，詳情請上新北市人力網查詢，或電洽0800-091-580就服處免付費專線洽詢。