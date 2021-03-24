新設數位發展部　行政院會25日討論

（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院今天表示，明天行政院會將提案討論增設數位發展部、將科技部改為國家科學及技術委員會，以及設置國防部防衛後備動員署等組織調整法案。

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行政院晚間表示，為落實總統蔡英文所揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力等政策目標，明天行政院會將討論相關法案。

行政院規劃增設數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能的國家科學及技術委員會，以及設置國防部防衛後備動員署，以應國家之需。

行政院指出，數位發展部將整合目前分散在各部會的通訊、資訊、資通安全、網路及傳播等5大業務，以統一事權、整體規劃數位發展等相關資源，並扮演「國家數位發展領航者」角色。

行政院表示，數位發展部也將統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎工程及環境整備，以及資通安全、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

行政院組織法修正案民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並從101年啟動組織改造。

不過，除了新設的數位發展部，行政院至今還有5個部會未完成組改，包括內政部下設的「國家公園署」、交通部改制的「交通及建設部」、經濟部改制的「經濟及能源部」、環保署升格為「環境資源部」、農委會升格為「農業部」。（編輯：陳韻聿）