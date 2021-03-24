軍方：持續日夜搜尋失蹤飛官　沒有72小時黃金時刻

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）台東志航基地2架F-5E戰鬥機22日下午在屏東牡丹鄉旭海海域上空擦撞墜海，飛官潘穎諄失蹤，軍方今天搜尋整天毫無所獲，軍方表示，沒有72小時黃金時刻，仍持續24小時搜尋。

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台東志航基地2架F-5E戰機22日下午3時許在旭海海域上空擦撞墜海，中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，明天下午3時許就是72小時的黃金期限，軍方今天仍積極搜尋。

軍方仍出動與昨天差不多的295名兵力，同時搭配海巡，進行陸海空的搜尋，持續在屏東南北縱向18公里的海岸線並延長到台東南田的海岸進行搜尋，同時，在發射中科院研發的紅雀無人機協助搜尋。

截至昨天下午，在失事地點的旭海及附近的滿州鄉九棚、港仔及南仁海岸找到的戰機裝備有彈射座艙、飛官左腳皮鞋、飛行頭盔、飛機殘骸及泡綿，由於戰機裝備都在海岸發現，軍方研判潘穎諄墜落山區機率不大，今天集中所有人力在海域及海岸的搜尋。

▲ 台東志航基地2架F-5E戰鬥機22日下午在屏東牡丹鄉旭海海域上空擦撞墜海，飛官潘穎諄失蹤，軍方24日搭配中科院研發的紅雀無人機進行搜尋。中央社記者郭芷瑄攝 110年3月24日

旭海、港仔及九棚村當地的居民不分男女熱心當志工，有人潛水、有人騎沙灘車協助搜尋，騎沙灘車協助搜尋的港仔村婦女表示，她從昨天就在港仔、九棚等沙灘協助搜尋，可以體會家屬的心情，她只是盡一己之力幫忙，希望能讓潘穎諄趕快回家。

軍方表示，今晚仍將漏夜搜尋，沒有72小時黃金時刻，仍將持續24小時搜尋。（編輯：黃世雅）