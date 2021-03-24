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淡北道路列雙北論壇議題？新北：本來就列案追蹤

記者陳志仁／新北報導

2021-03-24 22:30:56｜2021-03-24 22:37:53

侯友宜
▲新北市長侯友宜今日受訪時認為，希望大家能夠用專業的態度面對淡北道路，目前靜待交通部更謹慎且詳細的評估報告。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.24）
雙北論壇29日在新北市的五股垃圾山舉行，引發雙北爭議的淡北道路是否列入討論，備受各界矚目；負責的新北市政府研考會今（24）日僅發採訪通知，卻無隻字未提雙方要討論的議題與方向，且基於防疫的需求，列入議題的首長才會出席論壇，至於禮品則是茶葉禮盒。
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由於台北市北投區的35名里長共同連署反對興建淡北道路，讓台北市長柯文哲的態度轉趨保守，但新北市長侯友宜認為淡北道路是一個淡水人救命的道路，也是讓淡水能夠帶動北海岸、帶動整個北台灣興起的重要道路；因此，29日下午在新北市五股舉行的雙北論壇，是否讓淡北道路列入侯友宜、柯文哲協商的議題，也讓外界睜大眼關注。
新北市政府晚間回應，淡北道路議題本來在雙北論壇的交通組列案追蹤辦理情形，雙北長期就此議題另成立「研商淡北道路成立交通專案小組事宜會議」，由雙方交通局副局長主持會議，每個月定期輪流召開會議研討交通的配套措施，及加強處理民意溝通等相關的議題；此外，柯文哲是否願意將淡北道路列入協商的議題，明日要再度與台北市政府作確認。
侯友宜今日在市政會議時聽取淡水區長巫宗仁報告，淡水河北側沿河平面道路為地方民眾殷切期盼，已完成徵收公告正辦理土地發價作業，尚須中央補助新台幣30億元，預計2024年完工；侯友宜受訪時認為，這段時間新北與中央的溝通頻率很高，包括他本人在內也會去中央溝通，希望大家能夠用專業的態度面對，目前靜待交通部更謹慎且詳細的評估報告。
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