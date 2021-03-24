NOW辯風向／男女有純友誼？張立東「大告白」向阿樂示愛

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（24）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第10集，討論的議題是「男女之間是否存在純友誼？」，現場來賓們唇槍舌戰、火花四射，本集節目邀請了的藝人代表包含全民情獸張立東、好男人代表梁赫群以及國民女友林莎，過程中更意外上演張立東對阿樂的真情告白，反方「風向葉問」一打五的精采橋段。

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節目一開始，主持人阿樂和宋少卿先上演了一段「風向小劇場」，展示了如果分租套房給對方，恐怕另一半是不會相信「男女之間有純友誼」的。接著更向現場來賓和觀眾朋友科普，究竟適合當朋友還是情人其實是有科學量表可以測試，阿樂本人還以張立東為對象親自填寫量表，在「幫助你更瞭解自己」一項給了男方滿分，張立東更以「我幹嘛瞭解世界，她（阿樂）就是我的世界啊」一語替今天充滿粉紅泡泡的辯論拉開序幕。

▲節目率先由張立東曬出與阿樂「友達以上，戀人未滿」的量表。（圖／《NOWnews》影像中心）

首先支持「男女之間有純友誼」的比例高達58％，而與反方站在同一陣線認為「男女之間沒有純友誼」的僅有42％。正方一開始就由演藝圈人脈廣的小梁哥出馬，接連點出小禎、嚴立婷、李佩甄等等女藝人，直言這幾位「媽媽」們都在他剛生小孩時義氣相挺，讓他自己的家庭相處上更和諧，彼此之間深厚的友誼不容質疑；有「全民情獸」之稱的張立東則點出「只要沒有遐想就有純友誼」的心靈伴侶之說；國民女友林莎則透露自己在戀愛關係上都是主動出擊的一方，所以遇到異性能清楚分辨是「有好感的對象」或是「純友誼的朋友」。

▲正方強調異性之間有純友誼的存在。（圖／《NOWnews》影像中心）

至於反方的畢盈盈則以「別拿友誼當出軌的幌子」主攻，形容純友誼就像大腳怪「你很難論證它到底存不存在」，要大家不要再自欺欺人了；左丹奴則以美國研究為論點，指出愛情跟友情分別站在光譜兩端，判斷彼此的關係只有「愛情多一點或友情多一點」，更指出人腦中有一種叫做 phenylethylamine（苯基乙胺）的化學物質，當分泌的量足夠時，你對一個人的愛便會外顯出來，也就是日久生情的原因，人們在友誼階段時只是分泌的不夠多，但不能否認腦中已經產生戀愛的化學物質了。

▲反方則認為「純友誼只是愛情還沒發生前的幌子」。（圖／《NOWnews》影像中心）

有趣的是，本來是反方代表一員的畢盈盈，在申論階段結束後「倒戈」加入正方，讓交叉質詢階段進入《NOW辯風向》有史以來第一次的「五打一」場面，而身為全場唯一的反方，左丹奴也化身「風向葉問」打算以一人之力挑戰五名來賓的言詞攻擊。雙方在交叉質詢階段的問答非常緊湊、毫無冷場，關閎文和加入正方的畢盈盈不斷將左丹奴逼到好幾次都無法完整敘述自己的論點，還一度被眾人聯合攻擊「你是不是沒朋友」，就連阿樂都忍不住吐槽「你好弱喔！」。

▲以一敵五的左丹奴快無法承受正方的連環炮火。（圖／《NOWnews》影像中心）

不過輪到反方左丹奴「出拳」時，他也暗裡藏針利用自己「大腦會分泌戀愛物質」的論點，質疑張立東「你敢斬釘截鐵的保證你跟對方只會有純友誼嗎？」，接著更把問句的對象改為阿樂，宋少卿更進一步解釋左丹奴的問題，逼問張立東本日精華的「你敢不敢斬釘截鐵的講你跟阿樂只會有純友誼」。沒想到張立東也毫不諱言大膽表示，相當欣賞阿樂，更是期待未來會有發展；而就當左丹奴遭到連環砲火攻擊時，阿樂也跳下來幫忙支持論點，認為如果相信男女之間有純友誼，就得相信自己的另一半與其他異性也是純友誼，不可能發展成進一步的關係，這點就讓阿樂猛搖頭表示不信。此時張立東卻天外飛來一筆「你一句話我就可以不要跟Albee聯絡啊！」，意圖向阿樂宣示忠誠，現場歡呼不斷。

▲接近告白的這句宣示也讓宋少卿忍不住驚呼「Oh my God」。（圖／《NOWnews》影像中心）

節目最後，在經過了左丹奴、林莎與網友們的問答互動環節，跌破眾人眼鏡的是支持男女之間沒有純友誼的比例竟然猛飆，左丹奴成功讓反方立場的比例來到了50%，成功改變了節目一開始高達58％網友支持「男女之間有純友誼」的既定印象。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：楊智傑）