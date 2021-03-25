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H&M拒用新疆棉被抵制！陸電商怒下架　嗆：中國不吃這套

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-25 06:43:15

▲北歐知名服飾品牌「H＆M」，因為捲入新疆人權、強迫勞動的風波，近日在中國慘遭抵制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北歐知名服飾品牌「H＆M」，因為捲入新疆人權、強迫勞動的風波，近日在中國慘遭抵制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
歐美近日再針對北京迫害新疆維吾爾族人權一事實施制裁，引發北京強烈不滿，不但火速宣布反制相應人士及機構，連國際連鎖服裝大廠也被捲入這場糾紛。瑞典大型連鎖服飾零售商「H＆M」，週三被中國官媒指控，去年曾發表一篇不採用新疆棉花的聲明，根本是「吃中國的飯、砸中國的鍋」，憤怒的中國網友也發起抵制，知名大型電商平台也紛紛將其商品下架。
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綜合媒體報導，在中國與歐美關係緊張之際，中國共青團機關報《中國青年報》突然舊事重提，翻出一篇H&M於去年發表的、對於新疆維吾爾自治區少數民族遭強迫勞動和宗教歧視的關切，並說H＆M不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料。
H&M 的聲明在社群媒體上引撻伐，不少中國網友怒喊：「一邊抵制新疆產品，一邊又想賺中國人的錢？痴心妄想」、「再也不買H&M」；連中國官媒亦大肆抨擊H&M「偽善」，重申：「國家主權不容侵犯，中國事務豈容說三道四」、「侵害中國人民的利益，還想賺中國人民的錢，任何品牌、任何企業都休想做這樣的白日夢」。
眼看風波持續發酵，H&M中國分部24日已在官網和微博上發表聲明，強調H&M集團一貫秉持公開透明的原則，管理H&M的全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守我們的可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。
聲明也指出，H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花，也一如既往地尊重中國消費者，致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。
雖然做出解釋，但許多中國網友並不接受，繼續在下方留言嗆道：「超過350家？今天以後可能一家都不會有了」、「退出中國市場我謝謝您了，別裝」、「電商下架你們東西了才知道疼了？別緊張，還有實體店」、「我們也不代表政治立場，只是單純嫌你家衣服質量差」。
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