7歲童遭軍槍殺成最年幼受害者！緬甸人發起「無聲抗議」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-25 07:18:52
緬甸反政變示威潮未平息，軍方在各大城市的鎮壓行動仍持續，有人權組織統計稱緬甸已有至少275人死於鎮壓，其中1名7歲童慘死在軍方槍下後，為避免再有流血事件發生，部分示威群眾於24日發起「沉默罷工」，以另一種方式表達心中的不滿。
根據《美國之音》等外媒報導，自緬甸國務資政翁山蘇姬和其他民選政府官員於2月1日遭軍方關押以來，街頭抗議活動幾乎沒有中斷過，至今已有至少275人在軍方的武裝鎮壓中喪生；23日在緬甸中部大城市曼德勒(Mandalay) ，1名7歲女童金苗奇(Khin Myo Chit)在家中被士兵射殺，死於父親的懷中，其19歲兄長亦被毆打後帶走。報導指出，當時軍方人員衝進女孩家中時，她正坐在父親的大腿上，軍方質問家裡人是否都在，並在女孩父親回答後質疑他說謊，接著就開槍將女孩打死。眼見軍方血腥鎮壓平民，有示威者決定反向而行，於24日發起無聲的抗議，敦促人們留在家裡，不要去任何商店購物，商店也可暫停營業，不給軍方殘暴鎮壓示威的藉口。從外媒拍攝的照片來看，24日仰光街頭確實人煙稀少，只偶爾有人開車或騎自行車經過，雖然無法確定能起多少作用，但希望能藉這種方式，反駁軍政府對外宣稱緬甸「一切正回歸正常」的假象。