低溫、濃霧特報皆發布！今晨最低溫僅「8.6度」
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-25 07:42:00
受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象局今（25）日針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，清晨到白天有10度以下氣溫發生的機率﹔此外，氣象局也發布濃霧特報，今天中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，南投已出現能見度不足200公尺的現象。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今晨因短波槽通過後的「冷平流」，將一小股冷空氣往南輸送，再加上「夜間輻射冷卻」作用，苗栗以北平地的最低氣溫皆降至10度以下。不需等到冬天，短短才間隔3天，即再有「大陸冷氣團」侵襲台灣，截至5時平地最低氣溫縣市在基隆的七堵區，僅8.6度。吳德榮表示，今天白天起各地為晴時多雲、穩定的天氣，北海岸、東半部因東北風偶有零星飄雨的機率；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，晚微冷﹔白天氣溫，北部落在10至23度，中部落在12至26度，南部落在13至28度，東部則是13至26度。未來一週西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力將與日俱增，週五（26日）至下週（28）日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。下週一（29日）微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部降雨機率略提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣。下週二、三（30、31日）各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣；氣溫再升，白天「暖如夏」，各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上，早晚偏涼的天氣。