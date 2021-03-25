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NBA／勇士恐被攔胡　塞爾提克願拿首輪加年輕球員換戈登

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-25 07:49:47

Aaron Gordon
▲灌籃大賽「最強亞軍」Aaron Gordon。（圖／美聯社／達志影像）
奧蘭多魔術大前鋒「最強亞軍」Aaron Gordon目前在球員市場上很受重視，除了之前被爆出的勇士之外，塞爾提克和灰狼球團也都對他有意思，根據《波士頓先驅報》記者Mark Murphy報導，塞爾提克已經提出豐厚報價來交易這位優質前鋒。
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在近期魔術取得1勝9敗的糟糕戰績後，Gordon表示對於球隊的表現感到沮喪和失望，並且要求球團把自己給交易出去。事實上，本季再度開高走低的魔術，也早已把主力4人給擺上貨架。
在之前曾有消息指出，勇士對於Gordon相當感興趣，因此正在拍賣球隊先發前鋒Kelly Oubre，希望能換回滿意的籌碼來交換前者，不過如今恐怕有球隊將捷足先登。
Murphy在報導中表示，魔術和塞爾提克正在進行交易談判，綠衫軍開出一個首輪加上不包含Marcus Smart在內的一名年輕球員當作籌碼，另外試圖不在交易中送出二輪籤。
Gordon在2020-21賽季的24場比賽中，場均14.6分、6.6籃板和4.3助攻，三分球命中率為34.6%。由於球隊主力內線Tristan Thompson和其他年輕球員不合，因此塞爾提克現在急於交易，也可能是想用Gordon來替代他。
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