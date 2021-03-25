中捷恢復試營運搭首班車　盧秀燕：很感動

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中捷運綠線今天起恢復試營運，市長盧秀燕一早搭乘首班車，她表示，今天開始試營運30天，她非常感動，也希望透過乘客試營運的經驗，來找出問題修正，讓捷運更好。

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▲ 台中捷運綠線25日起恢復試營運，市長盧秀燕（右）一早搭乘首班車，得知搶搭首班車的沙鹿高工高二陳姓學生（左）生日，還為她慶生。 （圖/中央社）

× ▲ 台中捷運綠線25日起恢復試營運，市長盧秀燕（右）一早搭乘首班車，得知搶搭首班車的沙鹿高工高二陳姓學生（左）生日，還為她慶生。 （圖/中央社）

中捷綠線於民國109年11月16日啟動試營運，試營運第6天的11月21日，發生聯結器軸心斷裂事件，暫停試營運。經過多月檢討、修配、測試，盧秀燕日前宣布，捷運綠線從3月25日恢復免費搭乘試營運，4月25日正式通車。

今天恢復試營運首日，盧秀燕一早上午近6時，前往捷運北屯總站視察站內狀況，並搭乘首班車前往台中市政府站，不少民眾搶搭第一班車，盧秀燕也與搭乘民眾打招呼。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今天開始試營運30天，她真的是非常感動，這是歷史的第一班，她陪同市民上班上學，她發現搭乘的以年輕人居多，經過10幾年的奮鬥，台中的捷運終於產生，未來會加強營運管理。

她說，剛開始捷運營運期間，她會請中捷公司加強輔導民眾遵守捷運搭乘規定，也希望透過乘客試營運的經驗，來找出問題修正，讓捷運更好。雖然台中捷運比較晚發展，但希望能迎頭趕上，跟其他捷運水準一致。

沙鹿高工高二陳姓學生也搭上首班車，她表示，搭捷運再轉乘公車上課很方便，特別一早到場試搭。恰好今天是她的生日，盧秀燕與她交談後得知，還為她唱生日快樂歌慶祝。

另外，軌道迷陳姓與黃姓高中生也搭上首班車，並在車頭處拍攝影片紀錄。黃姓高中生說，之前首次試營運還未搭到就故障，感覺很可惜，這次恢復試營運一定要搭乘看看。（編輯：徐睿承）1100325