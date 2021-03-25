提三接替代方案　詹順貴嘆：中央被中油牽著鼻子走

環團發起「珍愛藻礁」公投在18日已將超過70萬的連署書送往中選會，進行公投勢在必行，各界皆好奇，中油第三天然氣接收站案難道真的完全沒有替代方案？前環保署副署長、律師詹順貴提出可行辦法，建議將觀塘工業港再往外海推移，減少浚挖，避開對水下礁體的影響。

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詹順貴在臉書發文感嘆，有關三接替代方案的討論，曾私下一再提醒部分負責溝通的政務官，切莫照單全收中油所提供的資訊與說法，以致被牽著鼻子走入無法迴轉的死角，但看近日發展，整個執政團隊卻正往此路上走去，頗為遺憾。

趁有學者發起連署藻礁對話平台之便，詹順貴表示，他提出這個可能的替代方案，希望供經濟部與公投提案方評估是否可行。

詹順貴指出，觀塘工業港以供LNG停靠的碼頭為核心再往外海推移（堤防也需一併推移），以增加水深、減少浚挖來避開對水下礁體的可能影響，如此一來，為了消化浚深所挖出來的土石需有去處，而規劃了21公頃的填土區，應該也可以一併縮減。

詹順貴說明，過去中油抗拒的理由，是怕重做環評與時程太久，但其實觀塘工業港當時環評通過的開發面積約913公頃，如果事先盡早將海底地形地質調查完整，以方便外推位置能規劃在對藻礁沒有影響或影響極小的適當地方，以及面積能控制在91公頃以內呢？

依環評法施行細則的38條第1項第1款規定，只要變更範圍沒有超過10％，原則上是不用重辦環評，只要辦理環境影響差異分析就好，當然外推90公頃後，水深是否就足夠可免再浚深或可否大幅減少浚深面積？經濟部可責成中油審慎調查評估並詳實對外說明。

詹順貴也認為，縱使評估結果浚深面積差異有限又影響時程，或公投案領銜人與參與團體仍無法接受，對政府而言，至少是對社會大眾展現一種認真負責的態度， 仍有助於未來公投時爭取支持。

最後，詹順貴在留言區表達對公投的看法，他說，公投只是手段，保護藻礁才是目的，所以重點在於如何有效保護藻礁，這一點光靠這一公投是還不夠的。