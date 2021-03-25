NBA／為什麼愛吼隊友？Green：你得知道你戰友的狀況
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-25 08:24:22
金州勇士明星大前鋒Draymond Green總喜歡在場上不停說話，他認為這是他領導球隊的方式之一，近期在上《NBC體育——灣區》記者Kendra Andrews和Grant Liffmann的節目時，他也對此做出解釋。
Green表示自己在場上100%會去吼隊友的原因是，「我會去關注他們。因為你必須知道和你一起上戰場的這些人的狀況。如果突發事件發生——比如我陷入困境或別人陷入困境——這個人會幫助我嗎？還是他會是我需要幫助的人？我認為這很重要。你必須知道這一點。」這位球場上的防守硬漢認為，他必須在場上扮演教練的角色，但這是雙向的，他自己也會接受隊友的指責，就像Stephen Curry有時候也會懲罰他一樣。領導球隊的方式有很多種，而且每一名球星可能都不一樣，Green相信領導者必須用最適合的方式去帶領他人，這考驗著他的領導能力，「每個人被領導的方式不同。你領導Steph Curry的方式，就無法套用在Andrew Wiggins身上。您必須弄清楚和不同人一起工作的方式。」Green本季的場均得分已經下降到6.1分，這是他自新秀賽季以來的最低點，但是他仍然是聯盟中的頂級防守者之一，而且不管人們喜不喜歡，他仍然以自己的方式對這支球隊發揮巨大影響力。