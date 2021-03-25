名家論壇》錢震宇／看不見的疫苗黑箱
文/錢震宇
2021-03-25 09:00:21
讓國人盼到望穿秋水的新冠病毒疫苗，終於開打。雖然是安全性屢遭質疑的AZ疫苗，數量也只有11萬劑，不過總算有了開始。然而，只要談到疫苗，在台灣就好像是一個禁忌，民眾不能說、不能問、更不能討論，一切都只有疫情指揮中心說了算，就連立委陳玉珍表決通過成立「疫苗採購調閱小組」都能被翻案。
疫苗不是該普及施打且快速到位的嗎？怎麼變成民進黨人少數把持的特權，尤其是疫苗價格更是個無底黑箱，深不可測，民進黨更是嚴格禁止任何人探詢。疫苗有這麼恐怖嗎？還是這麼可怕，問都不能問。民進黨過去總強調政府資訊公開透明，為何碰到疫苗就死命護航，完全不讓外界監督，然後硬掰一堆理由，就是不願正面回應。照民進黨立委的理由說是，考量台灣國際處境艱難且簽有與國外廠商的保密協議，若此刻公布疫苗採購價格，恐導致疫苗採購生變，所以才會提案否決「疫苗採購調閱小組」；若真是這樣，不正好可以把買不到疫苗的責任推給在野黨嗎？更何況成立調閱小組，也沒有人說要公布疫苗採購價格啊？民進黨在緊張甚麼！根據《立法院職權行使法》第52條，「文件調閱之調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露」。法規上已經有明文，為何民進黨還要怕，甚至亂扯一通說國民黨會洩密，把價格講出去，拖延疫苗進度。沒錯，疫苗是賣方市場，且會跟著疫情的變化而漲跌。然而，政府是公部門，他是用全民的納稅錢去購買疫苗，這些疫苗也是用在民眾身上，所以他除了是商業買賣外，也是政府施政效能的一環。根據外媒報導，南非以每劑5.25美元(約新台幣150元)的價格購買了AstraZeneca(AZ)疫苗，是歐盟（EU）每劑2.15美元(約新台幣61元)價格的兩倍多；歐盟購買Pfizer-BioNTech(BNT)疫苗的價格為每劑14.7美元，比美國每劑19.5元便宜；美國購買Moderna疫苗每劑15美元，則比歐盟的18美元要來得低。按照陳玉珍公布的資訊，台灣衛福部購買BNT疫苗，每劑價格為45美元，遠高於原本可向東洋公司總代理上海復星購買的31美元，以指揮中心採購500萬劑換算下來，這中間價差高達7千萬美元，「難道沒有可疑之處」？再說，每劑45元的價格也比美國購買BNT的19.5美元貴了25.5美元！這數十億元的價差，不該好好深究嗎？若真的買貴了，不該好好檢視一下合約嗎？怕就怕在政府有人在中間上下其手，藉由疫情蒙混疫苗採購、藉由資訊不公開來藉機拉抬單價，實際上是暗中牟利、中飽私囊，否則為何民進黨要極力阻擋在野黨組成調閱小組？大家想想要是打在各位身上的疫苗，每打一劑民進黨官員或中間人就可以抽多少，這是多麼惡劣且喪盡天良的事情。確實，有些國家可以用較為低廉的價格買到，有些國家只能用較高的價格買到，有些國家甚至必須等待配給，這都是政府能力的展現及對疫情的布局。現實的狀況是，台灣的國產疫苗尚未進入第三期，國外廠商的疫苗也遲遲未到位，甚至花比其他國家都貴的價格，結果到底買到多少，何時會到？通通是黑箱，不能問也不給問，動不動就推給對岸。蘇貞昌說，基於國家最高利益，所以在野黨不能調閱疫苗採購，這句話差矣，應該是說「基於某些人的最高利益」，所以不能讓外界知道。或許，疫苗在某些國家是救人救命及恢復正常生活的工具，在台灣則是某些人賺錢撈錢及獲取龐大利益的工具。而從蔡政府上下對疫苗閃躲態度及不願被監督的黑箱看來，這場世紀疾病照映出民進黨的本質，才是讓人最為深刻的。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com