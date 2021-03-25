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啟動「供5停2」供水　蔡英文籲：攜手打贏「抗旱延長賽」

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-25 09:39:02｜2021-03-25 09:48:32

▲蔡英文談節約用水。（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲今（25）日一早總統蔡英文在臉書呼籲民眾一起節約用水，期待在雨季來臨前，攜手打贏「抗旱延長賽」！（圖/翻攝蔡英文臉書）
水情嚴峻！昨天經濟部長王美花宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水﹔今（25）日一早總統蔡英文在臉書呼籲民眾一起節約用水，期待在雨季來臨前，攜手打贏「抗旱延長賽」！
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蔡英文表示，雖然昨天中部有難得的降雨，不過，面對56年來最大的旱象，沒有鬆懈的空間，從去年起，經濟部就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億噸、大約是4座石門水庫的水量。
蔡英文說明，應變機制包含完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度﹔完成新竹緊急海淡機組，也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源﹔啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式來應急﹔加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源等作為，逐步加強台灣整體抗旱的能力。
蔡英文說，即使從去年努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大，昨天旱災中央災害應變中心宣布，4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為紅燈，以節水15%為目標，啟動「供五停二」分區供水。
蔡英文呼籲民眾一起節約用水，也感謝產業界的參與，在維持正常生產下，一起來達成節水目標蔡英文指出，防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關，這一次，我們也會克服挑戰。
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