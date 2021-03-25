中捷今免費試營運 盧秀燕：水準不亞於台北捷運
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-25 09:41:36
台中捷運綠線今(25)起展開30天免費試營運，市長盧秀燕一早到北屯總站，搭乘6點首班車前往市府上班，陪伴市民見證歷史時刻。盧秀燕表示，市府已改善過彎噪音、起步加速率、車廂關門秒數等問題，藉由試營運讓乘客體驗，也要找出問題加以修正，雖然中部地區的捷運較晚開通，但市府後發先至、迎頭趕上，水準不亞於台北捷運。
盧秀燕今早進入北屯總站後，被小綠綠福利社販賣機吸引，立即刷卡購買小綠綠環保吸管、釘書機等限定周邊商品，她更秀出中捷首推的logo款電子票證與附贈的「捷伴台中遊」，內有介紹捷運18站周邊景點與美食，還附有折價券，極具紀念價值，當場贈送給乘車遇到的學生。盧秀燕表示，今是中台灣、也是台中第一條捷運開通上路，歷經千辛萬苦終於試營運，這是劃時代的一刻，很感動也很興奮，期待每座捷運站不僅是交通工具，也變身成為熱門的打卡點。她也說，今早首班車以年輕人居多，搭乘狀況良好，民眾都有遵守捷運規範，市府也已改善列車起步加速率、過彎噪音、列車廣播音量過小等旅客反映事項，希望透過試營運持續找出問題修正。盧秀燕指出，雖然中部地區捷運開通較晚，但水準與台北一樣且更新穎，希望後發先至、迎頭趕上；另有關媒體詢問市長何時換下捷運制服？盧表示，這段時間她把責任穿在身上，目前尚在試營運期間，還未正式商轉，直到4月25日正式通車後，就會換回原本的服裝。就讀沙鹿高工的陳姓女同學說，之前搭公車上下學，捷運開通後可節省30分鐘的交通時間，「非常方便！」。施同學表示，上一次試營運時有搭過了，今天專程再來體驗，「既期待又有種熟悉感」；此外，今早凌晨4時30分就有民眾在捷運北屯總站外等待搭乘首班車，李姓民眾表示，家住捷運市政府站附近，上一次試營運沒搭到，所以今日搶先來搭乘。北屯區北屯里長李文基也肯定市府的用心，唯有試營運才能找出問題，歡迎大家來搭乘。交通局長葉昭甫表示，市府針對市區客運調整17條路線，配合所有捷運場站適度調整，也新闢5條新的市區客運路線，與捷運場站端點連接；另外53號與800路兩條市區公車路線重疊，將配合捷運調整；捷運18站附近也都已設置iBike站點，加強交通轉乘服務；此外，文心崇德站以中信兄弟意象為主題，未來將配合賽事調整周邊公車接駁。