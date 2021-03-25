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供水「供五停二」　盧秀燕：規劃臨時供水站

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-25 09:50:26

供水「供五停二」　盧秀燕：規劃供水站
▲供水「供五停二」措施，市長盧秀燕表示，市府將與台灣自來水公司規劃臨時供水站，提供民眾民生用水(圖／柳榮俊攝2021.3.25)
經濟部宣佈供水「供五停二」措施，對此台中市長盧秀燕表示，儘管近日下雨，但水量仍不足，經濟部昨日已宣布台中苗栗將於4月6日起分區供水「供五停二」，台中市政府將配合中央政策，對於限水措施，市府也已提前掌握並做好演練，停2期間，市府將與台灣自來水公司規劃臨時供水站，提供民眾民生用水。
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另外，市府向中央積極爭取Q-WATER淨水設施，已從原來僅1部增加到10部，每部每日可供應15噸用水，10部共可供應150噸民生用水；RO級移動式淨水設備也將設置6台，每台日產水量可達500噸，6台共可供應3000噸用水；次級用水則開放52處新建工地地下水與6座水資源回收中心再生水。
此外，市府以身作則節約用水，自4月6日起，公立游泳池將暫停對外開放，並作為限水時期的緊急備用水源；為加強產業節水力度，中央也已宣佈4月1日起，中部科學園區等自來水用水每月1,000度以上的工業用水戶，節水率從11%提升至13%；非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%，呼籲市民共體時艱，依照中央規定儲水備用，一同節約用水。
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