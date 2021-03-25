麵包大戰！全聯比臉大麵包 尬上家樂福菠蘿季
記者劉雅文/台北報導
2021-03-25 13:00:21｜2021-03-25 14:06:03
超市龍頭全聯，為了歡慶全聯版及千店達成，又推出限量紀念款麵包，第一波從明（26）天起，一直到4/22，陸續推出3款「比臉大」麵包，預計單店限量每日30個，恐怕又會掀起一波搶購潮。
全聯推出比一班菠蘿麵包增量70％、體積增加2.3倍的「淺草大菠蘿麵包」，還有同樣約12公分大的「高知帽子麵包」，不只甜麵包熱銷，這回也順勢推出「橫濱中華一番香麻手撕包」，將椒麻拉麵的辛香口味融入麵包中，3款麵包每週限時推出，單店每日限量30個，預計可以帶來超過3000萬元的業績。全聯阪急麵包還因應抹茶季，推出濃系新品，攜手號稱日本東京抹茶名店四天王之一的108抹茶茶廊，合作開發2款限定商品「濃抹茶麵包」、「抹茶閃電泡芙」，都使用日本茶鄉靜岡縣的抹茶，保留茶香不甜膩，讓不少甜點控都為之心動。另外全聯的甜點自有品牌We Sweet也同步聯名，搶推10款日系抹茶焙茶甜品，像是抹茶富士山捲、焙茶千層、抹茶雙層乳酪蛋糕等。全聯總經理蔡篤昌表示，烘焙類品類商機被低估了，全聯希望讓消費者滿意度增加，目前全聯麵包、吐司類營收占比大約僅1.6％，遠低於日本阪急超市（營收占比2.3％），蔡強調未來希望透過攜手阪急麵包等，大大拉抬全聯烘焙市場成長空間，往營收占比2%努力。家樂福近年來也努力經營烘焙市場，近年業績平均維持在1成以上的成長，這回首度推出「菠蘿季」烘焙美食，預計31號開始，推出5款：髒髒巧克力菠蘿麵包、小龜菠菠麵包、甜菜根莓果奶酥菠蘿麵包、紫爆芋泥菠蘿麵包、鬆鬆肉脯菠蘿麵包，以平常不常見的口味，顛覆消費者對菠蘿的既定印象。這次菠蘿季共推出18款新烘焙商品，除了菠蘿麵包還有另一賣點，就是今年再改版「草莓貓咪生吐司」超萌上市，使用日本日清製粉高筋麵粉花山茶花，標榜全天然無添加，採用大湖Q軟草莓乾及進口小紅莓，要用親民價格打入市場。