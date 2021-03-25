全球車用晶片枯竭！日歐美汽車大廠陷停產潮

車用晶片短缺問題最初起因於消費者對汽車的需求量上升，加上受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，人們待在家中對筆記型電腦、視訊設備、遊戲配備等需求也上升，以至於汽車行業需要的晶片減產。人為因素之外，美國冬季的暴風雪也影響到半導體供應，德州的暴風雪對三星（Samsung）、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等晶圓廠損失慘重，至少要待到第2季才能復工；上週日本薩瑞斯（Renesas）電子公司一間用於生產汽車晶片的工廠發生大火，導致短缺問題進一步惡化。《彭博社》報導指出，車用晶片被用在引擎、監控、駕駛性能以及空調與娛樂等。彭博行業研究汽車行業分析師吉田（音譯，Tatsuo Yoshida）表示現在（汽車）生產真的很脆弱，任何一個意外都會導致零件耗盡。三菱（Mitsubishi）日聯摩根士丹利證券公司（UFJ Morgan Stanley）分析師早在1月估計，晶片短缺將導致全球汽車產量減少150萬輛，其中日本車廠將佔其中約三分之一。除了日美大牌，韓國現代汽車（Hyundai）也近日宣布暫停部分工作，調整Kona、Avante、Grandeur和Sonata等車型的產量；日本本田表示將暫停美國、加拿大和墨西哥共6家工廠產線；富豪汽車（Volvo）暫停全球卡車生產，並坦言半導體短缺會產生重大影響；日產（Nissan）汽車表示，將會調整在美國、墨西哥的業務。美國福特汽車已經宣布暫停俄亥俄州一家工廠的生產工作，肯塔基州的工廠則是會停產至3月29日，其公司生產的F-150卡車、Edge SUV則會改在北美組裝，一旦需要晶片的電子設備齊全就會送至各地的經銷商。受到美國暴風雪的影響，豐田汽車在捷克科林（Kolín）的工廠自3月22日起停產，該工廠主要生產的是供應給歐洲市場的Aygo車型。福斯汽車日前宣布葡萄牙一家工廠自3月22日起暫停生產至3月28日；三菱汽車日前宣布將從3月份起減少國內汽車產量4000至5000輛，並在4月份開始審視生產計畫。