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全球車用晶片枯竭！日歐美汽車大廠陷停產潮

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-25 10:05:33

汽車 豐田汽車
▲《彭博社》報導指，受到電子設備需求量上升、暴風雪影響晶圓廠生產等因素影響，全球車用晶片陷入困境，各大車廠紛紛減產、停產。（圖／美聯社／達志影像）
因為半導體供應陷入短缺，全球許多大型車廠相繼宣布在亞洲、歐洲、北美的工廠暫停運營，上週日本薩瑞電子（Renesas）那珂廠場發生火災，至少要1個月才能復工，對短缺的問題來說更是雪上加霜。《彭博社》報導指，美國福特汽車（Ford）、日本豐田汽車（Toyota）及本田（Honda）、德國福斯（Volkswagen）等大廠都受到了影響。
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車用晶片短缺問題最初起因於消費者對汽車的需求量上升，加上受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，人們待在家中對筆記型電腦、視訊設備、遊戲配備等需求也上升，以至於汽車行業需要的晶片減產。
人為因素之外，美國冬季的暴風雪也影響到半導體供應，德州的暴風雪對三星（Samsung）、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等晶圓廠損失慘重，至少要待到第2季才能復工；上週日本薩瑞斯（Renesas）電子公司一間用於生產汽車晶片的工廠發生大火，導致短缺問題進一步惡化。
▲《彭博社》近日報導，全球車廠因為缺乏晶片而被迫減產、停產，彰顯台灣在半導體產業的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博社》近日報導，全球車廠因為缺乏晶片而被迫減產、停產。（圖／美聯社／達志影像）
《彭博社》報導指出，車用晶片被用在引擎、監控、駕駛性能以及空調與娛樂等。彭博行業研究汽車行業分析師吉田（音譯，Tatsuo Yoshida）表示現在（汽車）生產真的很脆弱，任何一個意外都會導致零件耗盡。
三菱（Mitsubishi）日聯摩根士丹利證券公司（UFJ Morgan Stanley）分析師早在1月估計，晶片短缺將導致全球汽車產量減少150萬輛，其中日本車廠將佔其中約三分之一。
除了日美大牌，韓國現代汽車（Hyundai）也近日宣布暫停部分工作，調整Kona、Avante、Grandeur和Sonata等車型的產量；日本本田表示將暫停美國、加拿大和墨西哥共6家工廠產線；富豪汽車（Volvo）暫停全球卡車生產，並坦言半導體短缺會產生重大影響；日產（Nissan）汽車表示，將會調整在美國、墨西哥的業務。
美國福特汽車已經宣布暫停俄亥俄州一家工廠的生產工作，肯塔基州的工廠則是會停產至3月29日，其公司生產的F-150卡車、Edge SUV則會改在北美組裝，一旦需要晶片的電子設備齊全就會送至各地的經銷商。
受到美國暴風雪的影響，豐田汽車在捷克科林（Kolín）的工廠自3月22日起停產，該工廠主要生產的是供應給歐洲市場的Aygo車型。
福斯汽車日前宣布葡萄牙一家工廠自3月22日起暫停生產至3月28日；三菱汽車日前宣布將從3月份起減少國內汽車產量4000至5000輛，並在4月份開始審視生產計畫。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲三菱證券公司分析師先前預測全球汽車產量將會減少150萬輛。（圖／美聯社／達志影像）
 
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