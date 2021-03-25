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台股萬六保衛戰　台積電續跌早盤下挫0.8%

記者許家禎/台北報導

2021-03-25 10:06:23

▲美國聯準會對經濟前景示警，再加上華為禁令升級，台股開低走低，收盤跌416點，來到12362點，跌幅3.2%，成交金額新台幣3468億元。(圖／NOWnews資料照片)
▲台北股市今（25）日開盤跌21.58點，加權股價指數以16010.54點開出，但之後又回落跌40多點，來到15991點，面臨萬六保衛戰。(圖／NOWnews資料照片)
美股昨（24）日開高走低，道瓊指數收在平盤之下。台北股市今（25）日開盤跌21.58點，加權股價指數以16010.54點開出，隨後雖一度拉到平盤之上，但之後又回落跌40多點，來到15991點，面臨萬六保衛戰。權值股台積電續弱，早盤跌5元，跌幅0.8%，來到572元左右。聯發科漲逾2.6%，來到918元。鴻海今日MIH聯盟會員大會登場，早盤弱勢後拉回到平盤。
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美股道瓊指數24日下跌3.09點，或0.01%，收32,420.06點；標普500指數下跌21.38點，或0.55%，收3,889.14點；那斯達克指數下跌265.81點，或2.01%，收12,961.89點；費城半導體指數下跌40.24 點，或1.34%，收2,953.97點。
台北股市今（25）日開盤跌21.58點，加權股價指數以16010.54點開出，早盤在平盤上下游走，9點半過後拉回到16000點上下。而英特爾將在美國亞利桑那州興建新晶圓廠，跨足晶圓代工市場挑戰台積電，讓台積電ADR跌約5%，而今日股價以572元開出，早盤跌5元，跌幅0.8%，來到572元左右。
鴻海MIH聯盟會員大會下午登場，早盤股價弱勢，一度來到125.5元，但9點半過後急拉到平盤128元。聯發科漲2.6%，來到919元。聯電由黑翻紅漲逾1%。而開發金、華紙、中鴻、南紡、國統、中信金都大單敲進，股價相對強勢。
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