影／彈射椅汰換挨批浪費？邱國正反駁：人命關天生命無價
記者丁上程／台北報導
2021-03-25 10:08:04｜2021-03-25 11:32:44
22日下午2架軍機F-5E發生擦撞，以及去年10月29日朱冠甍中校不幸墜毀殉職在內，短短不到半年，國軍已經發生3起墜毀意外。現階段各界也針對彈射座椅的問題進行討論，國防部方面雖然表示，相關預算都已經在朱冠甍的事件後編列，但在全面汰換前，該如何保障飛行員安全？對此國防部長邱國正今（25）日接受訪問時，表示會先從訓練方面著手。
由於國防部正在進行各戰機彈射椅汰換，不過發生意外的戰機F-5E機型，即將在2024年進行汰除。現階段全面更換彈射座椅，是否能夠充分利用其效益？對此邱國正表示「人命關天、生命無價」，沒有什麼浪費不浪費的問題。邱國正強調，從去年朱冠甍的意外發聲後，空軍就積極在準備、籌措更換彈射座椅，空軍也積極跟廠商協調，原本要等到111年才能陸續更換，經過協調後速度也會加快，且會注意到相關安全問題。現場記者追問，現階段到全面汰換彈射座椅仍有一段空窗期，而在這段期間如何保障飛官的安全？對此邱國正直言，會先從訓練方面著手，不光是空軍，各個軍種都要避免，無論官兵資歷多深、經歷多寡，都要訓練步驟並強化。