財長蘇建榮：房地合一稅不會回溯
記者張志康/綜合報導
2021-03-25 10:14:02
財政部長蘇建榮今（25）日出席立法院財政委員會公聽會，會前指出，外界盛傳房地合一稅2.0將會溯及既往，引起不少爭議。他表示，不管未來什麼時候完成修法，房地合一稅新制實施後，不會補稅加徵、也不會有回溯的問題。
近來政府祭出多項政策打炒房，蘇建榮表示，推出房地合一稅的主要目的在於壓抑潛在投資客，維持房地產市場發展。至於囤房稅，他認為，並不是喊出開徵囤房稅，就會造成房價下跌，國際有實證研究，開徵囤房稅可能造成房租轉嫁問題，對租屋者很不公平。蘇建榮指出房屋稅在世界各國都是很重要的政府財源，地方政府依需求制定適當評定稅基及稅率，課取財產稅支應地方政府需求，這是財產稅的基本精神。而囤房稅則是向擁有多屋的民眾課稅，與原本財產稅精神不大一樣，這也值得深思。蘇建榮進一步說明，開徵囤房稅在國際上有很多例證，證明有房租轉嫁的問題，這對於租屋者來說，非常不公平。他認為，房屋政策要滿足國人需求，政府應有整體性的房屋政策，包括租稅、住宅政策，還有整體房價、金融管制措施等整體管控，並非單純租稅政策就能達到目的。至於外界質疑房地合一稅可能會溯及既往一事，蘇建榮表示，不管未來相關修法何時通過，民國105年以後已經交易、已課房地合一稅的房子不會再去回溯，在未來房地合一稅新制實施後，基本上不會補稅加徵，不會有回溯的情況。蘇建榮認為，房地合一稅的主要目的，在於短期內把潛在的投機客壓抑住，不要讓他們進入房地產市場進行投機的炒作，藉以維持整個房地產市場的發展，才推出房地合一稅。