護理師打AZ疫苗過敏送加護病房 衛福部：生命跡象穩定
記者賴志昶／台北報導
2021-03-25 10:14:11｜2021-03-25 10:50:11
北部某醫學中心日前傳出，一位護理師在接種AZ疫苗後，僅不到10秒就出現急性過敏反應，並送入加護病房。對此，衛福部次長石崇良今（25）日表示，該案例並不嚴重，為求謹慎才送入加護病房，目前已離開加護；據統計，截至昨晚為止，全台4000名接種醫護人員中，僅有傳出7例輕微不良反應事件。
據媒體報導，北部一位護理師在施打種AZ疫苗後，不到10秒時間就出現臉部紅腫、喉嚨腫脹、全身起疹子、心悸等反應，後經醫護緊急搶救後，生命跡象穩定，並住進加護病房觀察。對此，石崇良表示，病例若出現過敏反應，最嚴重可達過敏性休克；因此，院方為求謹慎，才會將該案例安置在加護病房進行觀察；不過，該案生命徵象穩定，研判也未出現呼吸道收縮等現象，目前也已經離開加護病房。石崇良強調，該例同瓶疫苗施打其他人都未傳出不良反應，因此研判該案僅是個人體質所產生過敏現象，並不是疫苗本身有問題。石崇良指出，根據衛福部統計，目前國內已有4000位醫護人員接種AZ疫苗，截至昨晚為止僅7例有傳出輕微不良反應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。