H1N1疫苗沒人體試驗？羅智強批：陳時中欠楊志良一個道歉
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-25 10:35:07
日前前衛生署長楊志良質疑中央，現今已有許多走完全部程序的新冠疫苗，為什麼衛福部堅持要讓國產疫苗繞過三期人體試驗？衛福部長陳時中以「當年H1N1疫苗也沒有三期試驗」做回應，遭楊志良反駁「當年國光有做完三期」﹔對此，國民黨議員羅智強今（25）日在臉書痛批陳時中，認為他應該欠楊志良一個道歉。
楊志良日前表示，新冠國產疫苗根本沒完成第3期人體試驗，為何就能申請緊急授權使用（EUA），如果現在有國產新冠疫苗，「自己一定不打」陳時中回應，台灣做大規模人體實驗有其困難，且當年當年H1N1疫苗也沒有三期試驗﹔但楊志良打臉說，有資料為證，當年國光有做完三期。羅智強更在臉書指出，資料顯示當年國光公司的H1N1疫苗，是以原本就有的「季節性流感疫苗」，更換病毒株的方式製成，世界各國都允許小樣本試驗即可﹔國光的H1N1疫苗有475位受試者，多於澳洲的240名，英國的175名。羅智強說，季節性流感疫苗已經使用50年以上，會引起何種副作用早有許多文獻報告，接種人數遠遠超過三期試驗的標準，反觀現在的新冠疫苗，卻是從無到有，「兩者如何類比？」羅智強痛批陳時中，實在是欠楊志良一個道歉。