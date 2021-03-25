H1N1疫苗沒人體試驗？羅智強批：陳時中欠楊志良一個道歉

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當年國光公司的H1N1疫苗，是以原本就有的「季節性流感疫苗」，更換病毒株的方式製成，世界各國都允許小樣本試驗即可

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國光的H1N1疫苗有475位受試者，多於澳洲的240名，英國的175名。

羅智強說，

羅智強

陳時中，實在是欠楊志良一個道歉。