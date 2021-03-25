NBA／勇士積極兜售烏布雷 但柯爾想留人：重要替補
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-25 10:35:21
NBA球員交易大限將在3月26日到期，近來傳出勇士積極兜售Kelly Oubre Jr.(烏布雷)，勇士主帥Steve Kerr受訪時表示，希望看到球隊和這位25歲的後衛續約，成為「浪花兄弟」的替補角色，帶領第2陣容。
《The Athletic》記者Anthony Slater指出，消息人士透露，勇士正積極為Oubre Jr.尋找下家，「他們一直都很積極，一直在為交易Oubre Jr.打電話。」Oubre Jr.和勇士合約到本季結束，屆時將成為自由球員。Oubre Jr.本季轉戰勇士，為勇士出賽42場比賽都是先發，場均出賽30.5分鐘，可貢獻15.1分5.9籃板、1.4助攻皆高於生涯平均，在「K湯」Klay Thompson缺陣時，頂替先發後衛，和一哥Stephen Curry聯手。近期Curry遭遇尾椎骨挫傷，「浪花兄弟」同時缺陣，後衛需要人手，Kerr表示他希望看到Oubre Jr.在休賽季和勇士續約，未來在先發有Curry、Thompson和Andrew Wiggins的情況下，讓Oubre Jr.帶領替補陣容。