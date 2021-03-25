古厝結合童玩 五股守讓堂變身「復古童玩小學堂」
記者陳志仁／新北報導
2021-03-25 10:38:28
小朋友在百年古厝裡體驗賣米秤重做生意、剪黏手作、拚花磚與書卷窗，感受傳統建築豐富、多樣的趣味性；兒童節的前夕，五股守讓堂特於27日推出「復古童玩小學堂」的體驗活動，活動免費，即日起開放報名，歡迎大小朋友一起到五股守讓堂過個懷舊復古的兒童節。
新北市立圖書館表示，現代孩子生活於科技E世代，3C產品取代了古早童玩，希望透過古厝結合童玩遊戲，讓大家重溫臺灣早期精采的童年情趣，也讓時下小朋友體驗爸爸媽媽小時候的娛樂；為此，特規劃一系列「守讓堂」專屬的闖關遊戲，包括趣味的米行秤重、剪黏拼貼、書卷窗拼圖、花磚七巧板、童玩DIY、講座等，還可以免費戴獅頭拍照，除了讓小朋友們體驗古早童玩遊戲，同時認識百年歷史建築。新北市立圖書館各區分館也規劃各式兼具趣味及創意的閱讀活動，包括三重東區分館27日教小朋友製作由插畫家許彤特別授權的「消毒鼠車車」外，圖書館特別在兒童閱覽室布置軌道舉行「車車派對比賽」，邀請國小的小朋友帶自己心愛的玩具車參加競速比賽，爸爸媽媽還可在玩具車氣球佈置的「車車派對」打卡牆，幫小朋友拍萌照；四月份的每個周末下午，還有動畫影展與噗噗繪本說故事。永和分館打造了「開卷柑仔店」，展出世界各國兒童得獎繪本，借書便可以玩抽抽樂兌換古早味零食，而淡水分館「一童歡樂」借閱集點活動，3月底前只要借書或申辦借閱證，就有機會獲得奇幻島探索樂園票券；另4月5日至10日的期間，只要到土城分館借書，便有機會抽「兒童專用買菜體驗券」，憑券可到樓下土城公有市場指定攤位免費挑選蔬果，體驗買菜樂趣，詳細活動資訊請至請至新北市立圖書館的網站查詢，或電29537868洽詢。