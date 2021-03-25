長榮貨輪卡蘇伊士！外媒曝最佳脫身時機：錯過再等10多天
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-25 10:42:04
長榮海運1艘大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)，近日意外擱淺於蘇伊士運河，造成雙向交通運輸打結，至今未能脫身，有外媒引述海上打撈專家說法，稱長賜號脫困的最佳時機，應該會是週日及下週一的漲潮，若錯過這次機會，不只可能要再等上10多天，塞船情形也將更加嚴重。
根據《彭博社》報導，曾參與破百次海上救援及打撈行動的專家斯隆(Nick Sloane)表示，長賜號的脫困行動絕不是短時間內就能辦到，目前看來最有機會的時間點，是要來週日和週一的漲潮，將讓水位提升約18英寸(約46公分)，提升了救援的機動性。斯隆進一步指出，在天氣允許的狀況下，最樂觀的進度，就是在25日讓長賜號先脫離擱淺狀況，他們將再出動4至5艘額外的拖船，同時陸地上的開挖作業也同步進行，如果這些都沒辦法讓長賜號的狀態改變，可能就得將長賜號的壓艙水和燃料排出。斯隆也示警說，如果長賜號無法趁著這波漲潮脫困的話，塞船的情形恐怕會更加嚴重，而且還要再等上12至14天，才會迎來下次漲潮。蘇伊士運河於1869年通航，由於其地理位置的特殊性，已成為全球最重要的戰略交通要道之一，承載全球貿易量的12%，此次發生長賜號「癱瘓」蘇伊士運河的事件，光是對運河兩端的能源運量就有不小的影響，若遲遲無法疏通，迫使其他船隻繞道行更遠的路線，油價、運費等費用，估計損失規模會十分可觀。