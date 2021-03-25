台灣防疫再傳捷報　長庚抗體檢測試劑獲衛福部認

（中央社記者張雄風台北25日電）由長庚團隊研發新冠病毒有效中和抗體檢測試劑已獲食藥署認證，可檢驗人體中是否具有保護性抗體，檢測約1.5小時就有結果，準確率高達90%以上，對邊境開放及國際交流有極大幫助。

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長庚大學及長庚醫院團隊今天表示，由團隊研發的「新冠病毒有效中和抗體檢測試劑」，已於3月5日取得台灣食藥署的EUA（Emergency Use Authorizations，緊急使用授權）證書認證完成，可正式量產上市使用。

長庚團隊指出，這個試劑認證字號為「防疫專案核准製造第1106803303號」，是在政府支持下，完全由台灣所自行研發出的中和抗體檢測試劑，檢測時間約1.5小時即能獲知結果，準確率高達90%以上。

林口長庚醫院副院長、防疫總指揮邱政洵表示，疫苗的施打率無法在短期之內達到群體免疫的狀況，且施打疫苗後的效果，也會因個人體質的差異而有不同結果，因此檢驗身上是否有保護性的抗體非常重要。

邱政洵認為，入境者如能出具PCR檢測陰性、疫苗注射證書及有效抗體檢測合格證書，來充分證明其不具有傳染危險性，即可減少入境隔離天數，甚至免除隔離，這對邊境開放及國際交流均有極大幫助。

長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授、新興病毒感染研究中心主任施信如指出，傳統上偵測中和抗體的方法，是要在第三級實驗室，將細胞培養完後，把病人的血清跟病毒混合在一起，測試血清中是否有中和抗體可抑制病毒感染細胞，而降低因病毒感染產生細胞死亡的現象。

施信如強調，這個方法通常需要3到5天，且操作上有一定的危險性，不可能大量執行這樣的檢驗。

施信如解釋，台灣團隊這次研發的試劑，是將2種最能夠和中和抗體結合的抗原放入試劑，以「二變量廣義相加模型」分析抗體接合至棘蛋白與受體結合域蛋白，在一般的檢驗室就可執行，試劑保存時間可達一年。

長庚團隊宣布，此試劑目前已技轉台塑生醫公司並製出成品，可正式量產上市使用，後續並將陸續申請東協各國及歐美國家的認證許可。

長庚團隊提到，為協助全球盡快走出疫情造成的經濟衝擊，將針對近日國內開始施打的AZ疫苗、國產疫苗進行大型研究計畫，追蹤疫苗施打後，施打者在新冠病毒有效抗體的長期變化，可做為全球建立疫苗效期的監控指引標準。（編輯：張芷瑄）1100325