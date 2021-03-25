病況曝光！詹雅雯公開看診照　暫別舞台安心靜養

「金曲歌后」詹雅雯近來

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▲▼詹雅雯公開看診照，病況曝光。（圖／葛瑞特音樂提供）

歌迷最關心的莫過於詹雅雯是否有機會重回舞台唱歌？她對此表示：「唱歌對任何人來說，都不能是永遠的，有他的年限，只要有機會我一定會把握和珍惜。工作的部分還是要以身體為重，暫緩工作邀約，現在我的身分是病人，好轉了自然會有能力工作。這陣子很多人都會給我很多建議和營養品，我目前都會專心聽取醫生建議，因為太多的選項都會變成困擾，我目前最需要的是靜心下來，這是最急需的營養品。」

此外，身為粉絲的衛生福利部部長陳時中，得知詹雅雯罹病消息後，第一時間就打電話慰問，