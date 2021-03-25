名家論壇》黎榮章／備戰2022候選人的臉書經營不可或缺
文/黎榮章
2021-03-25 11:03:04｜2021-03-25 11:03:22
2022地方選戰越來越近，六都之戰向來是地方大選關注重點，而首都台北市更是重中之重。都會區「空戰」影響性高於其他縣市，提倡理念的小黨更容易獲得生存空間，各政黨莫不摩拳擦掌積極在台北市插旗，準備搶下市議會席次。
據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，過去半年來台北市議員網路明星的社群經營，61位台北市議員當中，排名前十的依序是羅智強、王世堅、徐巧芯、王鴻薇、侯漢廷、鍾沛君、林穎孟、苗博雅、游淑慧、許淑華。對藍綠兩大政黨來說，網路聲量排名大約與各該議員的選區得票排名有正相關，例如羅智強是台北市議會網路聲量王，也是大安文山區得票第一、王世堅是中山大同區第二高票，他也是議會的綠營聲量王，總排名第二僅次羅智強。不過對小黨來說，情況卻非如此。無黨籍議員林穎孟在大安文山區的得票雖排名第12，幾乎是吊車尾當選，但她的網路聲量高，擠進全議會排名第8；新黨侯漢廷得票雖居士林北投區第7名，他的網路聲量也是高居全議會第6。這顯示網路成為小黨發聲的重要管道，在沒有傳統組織票的情況下，小黨候選人想要異軍突起，掌握網路話語權就更形重要。透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，發現這十名議員的網路聲量，主要來自於自身的臉書粉專，可見臉書經營對台北市議員創造聲量來說相當重要。觀察這十個議員近半年來的貼文數據，可發現羅智強一支獨秀，不論在發文數或是貼文的互動表現，都大幅領先其他議員。而小黨議員由於較缺乏基層組織、仰賴網路經營博取「空氣票」，因此社民黨的苗博雅、新黨侯漢廷在臉書經營用心頗深，貼文互動數名名列前茅。進一步觀察這些議員的粉專，可瞭解「內容」仍是影響臉書經營的關鍵。以3月份發燒的「鳳梨事件」、「陳柏惟罷免案」、「藻礁及能源議題」3個政治熱議題目來看，這幾位高聲量的議員幾乎有跟上時事，不僅內容要活潑有趣，例如羅智強曬老婆愛心午餐「鳳梨蛋炒飯」、許淑華「抽獎鳳梨保養品」，同時也不局限於市政議題，例如羅智強談打疫苗、許淑華挺3Q留在國會、侯漢廷挖苦王定宇分租緋聞等，這些議員都懂得巧妙地跟上全國性熱門話題，透過全國性的關注，增加自己的曝光度，進而博取聲量。市議員們的臉書經營活潑、議題廣泛、更新頻繁，可見臉書經營法則，必須「質量兼具」，內容要多元有趣、互動才得衝出來，才能在人人有社交網路帳號的時代脫穎而出。網路聲量是政治人物在陸軍缺乏的情況下，幫助候選人有機會在多席次博得空氣票的關鍵；而如果已經掌握陸軍，又能夠掌握空軍作戰的訣竅，那就更有機會透過網路聲量開拓新的票源、爭取新的粉絲群，進而挑戰更高位階選戰。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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