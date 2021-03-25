國民黨轟：蔡政府花錢如流水 不能幫人民留水
記者余祥／台北報導
2021-03-25 11:05:13｜2021-03-25 11:15:24
台灣適逢半世紀以來最大旱象，國民黨今(25)日召開記者會批蔡政府花錢如流水，卻不能幫人民留水，蔡政府編了前瞻基礎建設計畫等大筆預算，卻未能解決台灣缺水問題；全台水庫清淤不力，更重要的是總統蔡英文如同神隱，近期皆未視察水庫水情，行政院則連一支宣導全民節水的電視廣告都沒有。請蔡政府趕快醒過來，正視台灣水情嚴峻的問題。
國民黨表示，行政院前瞻基礎建設計畫中的「水環境建設」，預計8年投資約2508億元，前4年（106至110年）投入1100億元特別預算，期望營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水之優質水環境，但預算已經執行了一半，台灣依然面對缺水的窘境，試問蔡英文總統，前瞻預算的錢都花到哪裡了？這樣的成效，蔡英文總統、蘇貞昌院長滿意嗎？有關全台水庫清淤成效的部份，國民黨表示，蔡總統2017年6月9日曾說，「台灣沒有太多適合的空間，可以興建新的水庫。未來將透過前瞻基礎建設，挹注足夠的經費，來改善重要水庫的淤積問題，並加強水庫集水區的保育。」但從水利署數據顯示，蔡政府清淤成效與效率不僅沒有進展，反而倒退，蔡政府花人民納稅錢如「流水」，卻不能幫人民「留水」，全台水庫清淤不力，難道蔡政府不需要負起責任、向人民做清楚的交代嗎？國民黨批，正當全台陷入缺水危機的時刻，蔡總統卻如同神隱，近期蔡總統挺瑤（立委吳思瑤）、看展、吃餅乾，就是一次都沒去水庫視察水情；對照馬政府時期，2015年石門水庫有效蓄水率降到只剩4分之1以下時，馬英九總統即前往石門水庫視察，呼籲全民了解缺水嚴重性，更要有危機意識，共度缺水難關。國民黨也提到，平時會作梗圖質疑在野黨的行政院，今年水情瀕臨危機之際，卻沒看到行政院推出向全民「警示水情吃緊、宣導節約用水」的網路文宣，國民黨呼籲行政院可透過徵用的防疫廣告，穿插宣導全民節水的訊息，蔡政府不應該輕忽缺水對人民所帶來的困擾與不便，應該以更積極的態度與作為，讓人民避免缺水之苦。