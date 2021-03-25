新疆棉風波延燒！Nike、Adidas國際大牌都被中國網友攻擊
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-25 11:18:15
美國、加拿大、英國以及歐盟各國針對新疆人權議題，對中國實施制裁，引起中國官方強烈反彈。快時尚品牌H&M也在近日宣布中止與中國工廠合作、停止自新疆採購原料，導致中國網友群情激憤揚言抵制，並且開始「排查」哪些國際品牌不願使用新疆的棉花，一併抵制，其中就包括運動品牌Nike、Adidas、日本服飾優衣庫（Uniqlo）等。
瑞典快時尚品牌H&M集團近日在官方聲明中表示，「深切關注來自民間社會組織和媒體的報導，其中包括對新疆維吾爾自治區強迫勞動，和歧視少數民族宗教的指控」將嚴格禁止任何類型的強迫勞動出現在我們的供應鏈。並宣布，不再與位於XUAR（新疆維吾爾自治區）的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品。聲明一出立刻引起中國內部輿論反彈，淘寶、京東等電商紛紛下架H&M。知名運動品牌Nike也在昨（24）日晚間，被中國網友找到去年3月的聲明，Nike當時的聲明澄清，公司產品沒有雇用新疆維吾爾族員工，也沒有使用新疆的紡織品和紡紗。中國網友紛紛開始撻伐Nike，甚至波及到為產品代言的藝人，包括王一博、譚松韻等藝人都紛紛表示終止與Nike合作。除了Nike，中國官媒還報導稱「深挖」（指「深入挖掘幕後」），指Nike透過國際非營利組織「良好棉花發展協會」（The Better Cotton Initiative，BCI）的棉花採購協議，組織的宗旨是希望透過維護環境、減少化學物使用、照顧農民等理念，將「更好的棉花」發展成可持續的主流商品。官媒續指，BCI成員中「切割」新疆棉花的國際品牌還有巴寶莉（Burberry）、Adidas、New Balance、GAP、斐樂（Fila）、颯拉（ZARA）等；日本媒體早前報導，優衣庫（Uniqlo）、無印良品（Muji）等12家日本公司都宣布暫停與設籍在新疆強迫勞動的中國企業交易。中國官媒《央視》、《環球時報》、《人民日報》也發表評論，指責H&M傷害中國、肆意栽贓，毫無基本商業倫理，強調「中國事務豈容說三道四」，只會招來中國消費者「自衛」用腳投票、用抵制教訓不守規矩的企業。中國官媒稱，新疆的棉花產業「高度機械化、高薪酬」並沒有西方所謂強迫勞動、侵犯工人人權的事情，新疆採棉高度機械化根本就看不到人；微博上「新疆棉花咱們自己還不夠用」也被帶出討論度，登上熱門搜尋榜。中國官媒稱，中國為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，2020、2021棉花產量約595萬噸，需求量約780噸，其中新疆產量520萬噸，佔整體約87%。至於採摘，2019年新疆棉機收比例就已經達到42%。