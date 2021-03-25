網路教學爭議多 北市府：付款前多比較
記者張志康/綜合報導
2021-03-25 11:28:28
台北市法務局今（25）日表示，近年民眾購買線上教學課程者常衍生消費爭議，法務局除積極輔導業者使用定型化契約相關履約保證等條件外，也提醒民眾在付款前，多比較各業者所提供之契約及服務內容，並挑選符合需求者再行購買。
法務局表示，去年12月間，抽檢轄內5家業者所使用之定型化契約，並由臺北市商業處進行輔導，目前有3家業者完成改正。另外，商業處持續輔導另一家業者改正契約履約保證責任記載，同時請某境外業者亦應配合我國法規修正定型化契約條款。後續會追蹤複查，直到改善為止。法務局指出，民眾近年購買網路教學課程多，也常衍生消費爭議，經統計，去年7月1日至今年3月22日止，受理80餘件消費爭議申訴案。其中，消費爭議類型最多為消費者解除或終止契約，衍生平台使用費及違約金，其他包含公司業務推銷時過度承諾等狀況，其中TutorABC占總申訴案量約4成。法務局指出，為保障消費者權利，去年5月間生效「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，後續也積極輔導業者改正定型化契約條款。法務局表示，民眾網路教學課程前，可多比較各業者提供契約及服務內容，挑選符合需求再購買。若發生消費爭議，可打市民熱線「1999」轉7812或消費者服務專線「1950」洽詢。