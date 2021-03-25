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台北水費比其他縣市便宜？柯文哲：真相是並沒有

記者丁上程／台北報導

2021-03-25 11:29:12

針對民進黨立委質疑台北市的水費比其他縣市便宜的說法，台北市長柯文哲25日受訪時，強調「真相是並沒有。」
▲針對民進黨立委質疑台北市的水費比其他縣市便宜的說法，台北市長柯文哲25日受訪時，強調「真相是並沒有。」（圖／記者丁上程攝，2021.03.25）
台灣現階段面臨56年來最嚴重的旱災，中南部多個水庫蓄水量持續下探，不過相較於中南部，北部的水資源無虞，也啟動北水南送計畫。不過民進黨立委針對台北市水費計價與台灣其他縣市不同。質疑台北市的水費較便宜，引發社會討論。對此台北市長柯文哲今（25）日上午接受媒體訪問時，表示事實真相是台北市水費並沒有比較便宜，並且採差別費率計費。
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柯文哲表示，立委在立法院提出該議題後，北市府方面就進行檢討，但結果是「水費並沒有比較便宜。」柯強調，由於台北市的水費計算方式採用差別費率計算，換言之每個用越多，每度水的計價單價會越高，相對來說民生用水會比較便宜，但用水大戶就會收比較多的水費，也因此在差別費率的情況下，台北市的水費並沒有比較便宜。
台北市自來水事業處也提供詳細的水費計價，北市多數用戶的用水度數，都在0-60度之間，若用水低於20度，則每度水費5元，若是21-60度，則是每度6.7元，61-200度每度8.5元。而每月用水200度以上甚至超過1000度的用水大戶，每度單價將會高達14元甚至20元。
柯文哲昨天中午也在臉書上PO文，表示透過以量制價的方式後，大戶們的用水量從7654萬頓下降到6893頓，減少了一成的水用量，也因為水價調整後北水收入上升，也因此獲得更多經費進行管線汰換以及設備擴充的工作。柯文哲自豪表示，去年台北市的日用水量，比起15年前少了49萬頓，等於是一年省下半座翡翠水庫的水量。
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