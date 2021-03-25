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NBA／市場瘋搶「最強亞軍」　金塊開出3籌碼成交易領跑者

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-25 11:39:58

Magic Wizards Basketball
▲奧蘭多魔術前鋒Aaron Gordon。（圖／美聯社／達志影像）
奧蘭多魔術隊前鋒「最強亞軍」Aaron Gordon（戈登）現在已成球員市場上最搶手的人物，除了稍早傳出對他有意的金州勇士、波士頓塞爾提克等隊，現在連丹佛金塊都加入這場爭奪戰，並且目前他們成為了競爭的領先者。
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為了Gordon，勇士正積極販售球隊先發前鋒Kelly Oubre，以換取交易的籌碼；而塞爾提克也加緊和魔術談判的腳步，他們目前願意出一首輪選秀權加上一名除了Marcus Smart之外的年輕球員當作籌碼。
根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer的報導，金塊低調的加入了這一場爭奪戰，為此他們願意拿出Gary Harris、一個首輪籤加上一名年輕球員——可能是R.J. Hampton、Bol Bol、Zeke Nnaji其中一人——來完成交易。
金塊願意在季中豪賭一把的原因相當簡單，在上賽季結束後，他們沒能留下Jerami Grant，讓他跑去活塞當大哥，結果導致球隊本季防線出現漏洞，因此開季時戰績相當不穩定。
除了Gordon之外，金塊也對國王前鋒Harrison Barnes有意，顯然兩人都屬於壯碩型的前鋒，而且都能頂防內線，前者更加年輕和全能，而後者則是得分能力更加穩定，是一名「3D」型球員。
不過才26 歲的Gordon被認為還有進步潛力，本季他的外線命中率來到39.3%，為生涯新高；而且他不錯的傳球能力，也被認為相當適合重視球流動的金塊隊。
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