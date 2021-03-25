跟坂本勇人同教練！3小將赴日追夢　近期將啟程

頂新和德文教基金會第二屆追夢工程計畫贊助的三名棒球小將，今年上半年可望前往日本就讀，基金會創辦人魏應充24日特別選在味全龍主場-天母棒球場，與三名小將及家長見面，期勉小將赴日之後努力學習，未來能回饋台灣棒球經濟生態圈，三小將也意外成為天母棒球場貴賓室第一批貴賓。

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基金會創辦人魏應充長期捐贈基層棒球，另也推動職棒第五隊復出、贊助女子棒球隊，推動社區棒球，甚至贊助有潛力的棒球小將前往日本深造，希望從各環節帶動棒球發展，打造棒球經濟生態圈，促進就業機會、帶動健康休閒娛樂。

頂新和德文教基金會2018年啟動的「追夢工程」，透過海選每年甄選三名國中應屆畢業棒球選手，提供三年獎助學金贊助選手前往日本甲子園名校就讀。第二屆追夢選手顏宇廷、洪雋熙、陽柏翔就讀學校已洽談完畢，待赴日簽證開放，三人即可啟程前往日本茨城縣明秀學園日立高等學校就讀，該校棒球隊監督金沢成奉曾培養過許多日職球員，包括讀賣巨人隊的坂本勇人、千葉羅德隊的田村龍弘等。

從400多位報名者中脫穎而出的顏宇廷、洪雋熙及陽柏翔，在最終測試會表現均相當優異，顏宇廷來自桃園傳統強校新明國中，球速在測試會上已丟破140公里，且打擊極具爆發力，是典型的二刀流選手。

來自宜蘭三星國中的洪雋熙在國中以前是標槍選手，國一開始接觸棒球即展現過人的協調性，投球頗具日職選手山本由伸的味道；來自台東桃源國中的陽柏翔是陽家班的後起新秀，從小就展現非常優秀的棒球天份，在守備的腳步及判斷上有超乎同齡選手的實力。

為鼓勵三名小將並讓家長放心，魏應充24日特別邀請三小將與家長到即將重新開幕的天母棒球場見面，並邀請味全龍隊總教練葉君璋一同鼓勵小球員。

魏應充期勉三小將在日本高中三年能多融入當地生活，拓展經驗與視野，離鄉背井難免吃苦，要懂得化苦為甘，視為人生歷練。另外他也希望葉君璋及三名小將，都應有振興棒球產業人人有責的觀念，這樣產業才能發展起來，打棒球的人才可能真正有發展，大家一起追夢、築夢、圓夢。

葉君璋則鼓勵三名小將珍惜留日機會，因為這種機會不多、也可能不會有人再做，日本棒球訓練相當紮實，希望小將們全力以赴，多看多接觸多學習。

顏宇廷的父親顏良吉表示：「宇廷升上國中後就立志高中要去日本打棒球，感謝創辦人提供獎助學金讓孩子能夠圓夢！」創辦人魏應充也贈送題字的味全龍棒球給三位追夢小將，鼓勵他們能追夢、築夢、圓夢。