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「為不能跑的人而跑」戴資穎、黃子鵬擔任隊長齊開跑

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-25 12:02:38

▲「為不能跑的人而跑」— 由《Wings For Life 脊髓損傷研究基金會》主辦的「Wings For Life全球路跑」，將在5月9日登場，羽球世界球后戴資穎擔任公益路跑隊長。（圖／RedBull提供）
▲「為不能跑的人而跑」— 由《Wings For Life 脊髓損傷研究基金會》主辦的「Wings For Life全球路跑」，將在5月9日登場，羽球世界球后戴資穎擔任公益路跑隊長。（圖／RedBull提供）
「為不能跑的人而跑」 — 由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」，是一場沒有終點，與全球零時差同步開跑的國際公益路跑賽事！今年只要利用手機下載“Wings for Life World Run”的APP，就能夠自由選擇自己的賽道，在5月9日參與Wings for Life全球路跑的App Run；今年更有多位Wings for Life大使擔任隊長，包含：Red Bull運動員戴資穎和黃子鵬、Red Bull電競選手閃電狼、名人跑者呱吉、姚元浩和歐陽靖、歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳，更廣邀民眾參與他們的跑團，與全球跑者零時差起跑，享受一場全球連線的路跑。
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▲「Red
▲「Red Bull棒球運動員黃子鵬。（圖／RedBull提供）
今年多位Wings for Life大使率先表率，希望邀請大家一同響應這場全球賽事，包含：Red Bull運動員戴資穎和黃子鵬、Red Bull電競選手閃電狼、名人跑者呱吉、姚元浩和歐陽靖、歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳，共計10組大使開設App Run跑團。民眾只要參賽任一跑團，完賽並拍照上傳分享，就能獲得完跑禮；各組跑團還會進行PK競賽，成功號召越多隊員，募款金額最高、路跑距離最長，都可以獲得額外驚喜限量禮盒。此外，前500名報名參賽民眾都可以獲得Red Bull能量飲料乙罐，為民眾補充滿滿活力能量。
▲歐陽靖。（圖／RedBull提供）
▲歐陽靖。（圖／RedBull提供）
本次「Wings For Life全球路跑」更特別為App Run新增感官聽覺體驗，參加者於跑步的過程中將聽到三位名人廣播DJ的加油打氣，以及虛擬的終結者號的逼近等語音；歐陽靖將一路與跑團隊長，共同為所有跑者加油打氣，而DJ Dennis則擔任激勵跑者的角色，播報跑者目前所完成的公里數並鼓勵跑者繼續堅持下去，而在所有選手起跑30分鐘後虛擬終結者號才開追，在終結者號逼近時，會由呱吉以詼諧的語音來給予跑者刺激緊張感，只要最後一名跑者被終結者號追上則比賽結束，而所有跑者的名字都將出現在全球的成績表上。
▲2021
▲2021 Wings For Life全球路跑App run1。（圖／RedBull提供）
「Wings For Life全球路跑」獨有賽制：沒有終點線，只有終結者的路跑賽。今年你可以選擇自己的賽道，可以是家裡附近的公園小徑、學校操場、或是平時練跑的河濱公園，能夠在任何一個地方獨自參賽，並且和全球的跑者們零時差起跑。
▲歷屆Wings
▲歷屆Wings For Life全球路跑台灣冠軍-李智群。（圖／RedBull提供）
 
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