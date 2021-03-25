臉書賣東西竟淪詐欺人頭 包租公百萬帳戶慘遭警示
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-25 12:01:58
109年9月至11月間，高雄有多名於臉書社團上採用面交方式販售switch遊戲片、玩具公仔等物品的網拍業者，隔幾日即接獲銀行通知帳戶遭到警示凍結，高雄市刑大偵3隊第9分隊、科偵隊26分隊，日前於南投縣名間鄉拘捕陳嫌到案，經初步清查受害的網拍賣家有10人，匯款了卻沒收到貨的受害網友則有17位。
防疫期間網拍成為許多民眾購物首選，27歲的陳嫌卻藉此行騙，陳嫌向網拍賣家下標switch遊戲片、玩具公仔等物品，再到臉書社團以低於市場行情之價格販售這些玩具公仔、Switch遊戲片，被害網友購買後，照陳嫌指示匯款，款項卻是匯入網拍賣家的金融帳戶。這時陳嫌再向網拍賣家佯稱已經匯款，並和約定地點面交，取得玩具公仔、Switch遊戲片等物後就變現獲利，還立即封鎖跟他買東西的網友，被害網友多日沒收到商品，驚覺受騙，隨即向警方報案，害的10名網拍賣家的帳戶遭列為警示帳戶，當中還有一名包租公賣家內有數百萬元收租用帳戶也慘遭凍結，造成房客匯款不便。警方獲報後通知網拍賣家到案說明，發現這些賣家均與同一臉書帳號交易商品，警方調閱相關資料後鎖定陳嫌涉有重嫌，遂報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，日前北上在南投縣名間鄉拘捕陳嫌到案，搜索查扣作案用手機及詐騙所得玩具公仔等物品。警方表示，陳嫌相當狡猾，使用多個臉書假帳號進行詐騙，且與賣家面交時均採步行方式前往，使警方難以追查其真實身分，經專案小組人員分析比對165反詐騙平台大數據資料後，發現全台有多人遭該犯罪模式詐騙，並調閱相關監視器及比對網路IP位址後，始掌握陳嫌身分予以拘捕歸案，但初估陳嫌在犯案的3個月間獲利只有不到5萬元，全案警方訊後依違反刑法詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。