長榮「長賜號」卡蘇伊士運河 埃及出動拖船救援
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-25 12:11:12｜2021-03-25 12:12:42
長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，導致河道雙向交通受阻，影響全球海上運輸。埃及媒體報導，除了岸邊的小挖土機努力搶救，蘇伊士運河管理局已派遣9艘拖船參與工作，運河有望近期恢復正常交通。
綜合外媒報導，長賜號擱淺在蘇伊士運河已經長達40小時，但目前仍然動彈不得，上百艘貨輪在附近的紅海、地中海滯留，貨船上不只有原油，還有許多產業的原物料，不少專家都擔憂運河持續受阻會給全球製造業帶來進一步影響。運輸代理商「Inchape」引述運河管理局內部消息，表示光靠小小的挖土機恐怕是杯水車薪，週四（25）上午拖船正在試圖拉動長賜號，由於船體過於龐大，估計大約400公尺、重達20萬公噸，搶救仍還在努力中。蘇伊士運河管理局人員也在河岸旁待命，指揮救援行動。由於堵塞的情況難以處理，荷蘭疏浚公司「Boskalis」也接獲埃及當局的求救，公司專家研判，可能要花上數天、甚至數週，長賜號才能脫困；曾經負責2012年於義大利外海顛覆的「歌詩達協和號」（Costa Concordia）救援工作的打撈船船長斯隆（Nick Sloane）認為，長賜號脫困的最佳時間可能是週日（28）或週一（29），屆時漲潮水位高漲，有利船體移動。《勞埃德船舶日報》（Lloyd’s List）估計，蘇伊士運河受阻，河道西行每日流量價值約51美元、東行則為45億美元；這代表，河道受阻每小時造成的經濟損失約為4億美元。《彭博社》則估計，週三（24）約有185艘船等待穿越蘇伊士運河，《勞埃德船舶日報》則估計約165艘。供應鏈追蹤公司Project44則估計，包括快桅集團（Maersk）和其他貨運公司，大約有34艘集裝箱船被困在蘇伊士運河上；實時原油、天然氣貨船追蹤網站「Vortexa」分析師指，初步推測約有10艘原油油輪、載有共1300萬桶原油受到影響。