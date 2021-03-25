NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

長榮「長賜號」卡蘇伊士運河　埃及出動拖船救援

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-25 12:11:12｜2021-03-25 12:12:42

長賜號 長榮海運
▲長榮海運貨輪卡在蘇伊士運河上，雙邊交通受阻，貨運專家、風險分析師都擔憂，河道持續堵塞會影響到全球原物料價格。（圖／美聯社／達志影像）
長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，導致河道雙向交通受阻，影響全球海上運輸。埃及媒體報導，除了岸邊的小挖土機努力搶救，蘇伊士運河管理局已派遣9艘拖船參與工作，運河有望近期恢復正常交通。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，長賜號擱淺在蘇伊士運河已經長達40小時，但目前仍然動彈不得，上百艘貨輪在附近的紅海、地中海滯留，貨船上不只有原油，還有許多產業的原物料，不少專家都擔憂運河持續受阻會給全球製造業帶來進一步影響。
運輸代理商「Inchape」引述運河管理局內部消息，表示光靠小小的挖土機恐怕是杯水車薪，週四（25）上午拖船正在試圖拉動長賜號，由於船體過於龐大，估計大約400公尺、重達20萬公噸，搶救仍還在努力中。蘇伊士運河管理局人員也在河岸旁待命，指揮救援行動。
由於堵塞的情況難以處理，荷蘭疏浚公司「Boskalis」也接獲埃及當局的求救，公司專家研判，可能要花上數天、甚至數週，長賜號才能脫困；曾經負責2012年於義大利外海顛覆的「歌詩達協和號」（Costa Concordia）救援工作的打撈船船長斯隆（Nick Sloane）認為，長賜號脫困的最佳時間可能是週日（28）或週一（29），屆時漲潮水位高漲，有利船體移動。
《勞埃德船舶日報》（Lloyd’s List）估計，蘇伊士運河受阻，河道西行每日流量價值約51美元、東行則為45億美元；這代表，河道受阻每小時造成的經濟損失約為4億美元。《彭博社》則估計，週三（24）約有185艘船等待穿越蘇伊士運河，《勞埃德船舶日報》則估計約165艘。
供應鏈追蹤公司Project44則估計，包括快桅集團（Maersk）和其他貨運公司，大約有34艘集裝箱船被困在蘇伊士運河上；實時原油、天然氣貨船追蹤網站「Vortexa」分析師指，初步推測約有10艘原油油輪、載有共1300萬桶原油受到影響。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲長榮「長賜號」受困蘇伊士運河，埃及政府出動拖船救援。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
100%0%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
52.83%47.17%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.24%88.76%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀