疫情趨緩！月月有活動 新北公佈3至8月7項觀光活動
記者陳志仁／新北報導
2021-03-25 12:15:53
疫情趨緩，新北市政府觀光旅遊局今（25）日舉辦「新北路海空，大家一起衝」記者會，一口氣公佈3月到8月的7項觀光活動，拚觀光、興經濟；新北市長侯友宜表示，市府這次一口氣公佈未來半年的觀光活動，就是要方便遊客規劃行程，歡迎全台灣旅客都來新北玩！
侯友宜指出，提早公佈觀光的活動，更可以方便相關的業者提早做各種規劃，不管是畢業旅行、員工旅遊、還是私人出遊，現在就可以把這些觀光的活動規劃進去；市府也歡迎大家提出各種合作的可能，前提新北市一定先把防疫擺在第一個，三四五六七八觀光一路發，大家都來新北市發發發，發一個經濟財，一起來拼觀光。新北市政府觀光局也一口氣公佈3月到8月的7項觀光活動，包括3月27日至5月22日的碧潭水舞、4月18日的鐵道馬拉松接力賽、5月15日的香魚川路跑、5月22日到6月6日連續三個週末的淡水漁人舞台，7月10日至7月11日的貢寮國際海洋音樂祭，還有因疫情延到7月24日及7月31日舉辦的平溪天燈節，及8月6日到8月8日在金山中角灣舉辦的「新北金夏趴」。 記者會現場也邀請了多位鐵道馬拉松變裝組的跑者來現場助攻！每年的鐵道馬，因為有這些變裝組的跑者，加上本身是需要團隊合作的接力賽，讓鐵道馬成為全台灣最歡樂的路跑賽事；今年的鐵道馬超過900支隊伍報名，創下史上最高的一次，微調後的賽道2.0，也是史上最長，還新增隱藏版隊友神助攻以及賽後趴，歡迎大家4月18日早上到賽道沿線欣賞美景，也為跑者加油！