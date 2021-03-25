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組改啟動　行政院拍板成立數位發展部

記者胡宥心／台北報導

2021-03-25 12:14:21｜2021-03-25 13:04:38

組改啟動，行政院今拍板數位發展部。（圖，行政院提供）
▲因應國家邁向數位轉型，行政院啟動組織改造，（25）日拍板成立數位發展部。（圖／行政院提供）
為落實蔡英文總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力的政策目標，今（25）日行政院院提案討論本院增設數位發展部等相關組織調整法案，將增設「數位發展部」，並配套將科技部改為具跨部會協調功能之「國家科學及技術委員會」，以及另設置「國防部防衛後備動員署」以應國家之需。
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人事行政總處人事長施能傑表示，「數位發展部」將整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播5大業務，以統一事權、整體規劃數位發展推動相關資源，並扮演「國家數位發展領航者」角色。特別產業方面。政府預期前瞻產業出來，提出這個提案已經很前瞻的國家，設立資通安全署跟資通安全研究院做幕僚、研究作業。
行政院表示，數位發展部也將統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎工程及環境整備，以及資通安全、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。
制定新機關（含配套修正）組織法部分，《數位發展部組織法》草案及所屬資通安全署及行政法人國家資通安全研究院等組織法。另交通部、國家通訊傳播委員會、國家發展委員會等相關業務移至數位發展 部，配合修正三機關組織法之部分職掌。
科技部將更名「國家科學及技術委員會」並修正組織法，施能傑說，未來這個委員會主委會由政委兼任，由科技部主管。另配合修正所屬科學園區管理局組織法及「國家災害防救中心設置條例」之主管部會名稱。
國防部防衛後備動員署也會制定《國防部防衛後備動員署組織法》草案，並修正國防部及 參謀本部組織法等部分職掌。
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