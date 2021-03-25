勞工大禮！政院拍板「勞工職災保險法」 勞工強制納保
記者胡宥心／台北報導
2021-03-25 12:40:56｜2021-03-25 13:07:15
五一勞動節將至，行政院送大禮！今（25）日行政院院會通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，將職災保險單獨立法，不同於勞保只規範5人以上公司強制納保，《職災保險法》規定4人以下微型公司也要強制納保，預估增加33萬勞工受惠。
勞動部次長王安邦補充，像是新型平台經濟ubereat、foodpanda外送員只要在勞雇關係中，都在職災納保範圍中。《勞工職業災害保險及保護法》草案中增加醫療、傷病、死亡或失能給付，投保薪資上限由4.58萬元提高為7.28萬元，下限則比照基本工資目前為2.4萬元，可照顧薪資較低勞工，勞動部估計總受惠人數高達1.087萬人。勞動部提出草案是整合現行勞動相關法令，擴大納保範圍，提升各項給付水準，並加強職業災害預防及職業災害勞工之重建，建構完善保障制度；整部法律估計會影響千萬名勞工。現行勞工職業災害保險是納在勞工保險，但勞保規定5人以上公司才要納保；未來職業災害保險單獨立法後，不分僱用人數，均強制納保。勞動部保險司長白麗真強調，受僱勞工一律強制納保，弱勢勞工發生職災，就算雇主未保，仍有保險給付。投保薪資的地板與天花板調高，保險給付相對也會增加，這對勞工是好的；雇主要負擔的保費，會因為投保薪資增加，而略增一點，但平均每位雇主每月只要花75元就可以替一個員工投保職災保險，以4人的微型公司來計算，雇主每月付300元的保費，就可以讓員工得到職災保險。政院官員說，微型企業的資本額不高，過去一旦發生職災意外，沒有保險，雇主也要負民事責任，未來納入職災保險，若發生職災，也可以分攤風險。行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌意見，強調是政府對1100萬名勞工致敬最具體做法。