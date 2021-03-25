圓山東密道50年來首開放　秘境花園探百年神宮原

（中央社記者汪淑芬台北25日電）圓山大飯店在1970年於東西側各建一條逃生密道，當年是為故總統蔣中正規劃的逃生路線，西密道2019年已開放，東密道今天揭開神秘面紗，在秘境花園可探百年台灣神宮原址。

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圓山大飯店近幾年致力活化寶貴的文化資產，並整修逾50年來帶著權貴、階級與神秘色彩的密道。2019年9月先開放西密道，3個月吸引5萬民眾參觀，2020年參觀人數達17萬，今天起東密道也對外公開。

圓山大飯店說，東密道全長67公尺、84個階梯，和西密道一樣，特意設計迂迴彎曲，是為避開追兵和直線前進的子彈；密道除了用鋼筋水泥興建，還有凹凸不平的牆面，加強吸音效果，即使後有追兵，也不易定位，密道內還架設有43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺成二次傷害。

▲ 台北圓山大飯店25日舉辦記者會，揭開東密道神秘面紗。密道全長67公尺、84個階梯，除了用鋼筋水泥興建，還有凹凸不平的牆面，加強吸音效果，即使後有追兵，也不易定位，密道內也架設43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片不會飛濺成二次傷害。 （圖/中央社）

圓山大飯店介紹，東密道從飯店左側蜿蜒而下，走出戶外是日治時代台灣神宮原址，整修後為秘境花園，種植山櫻花、繡球花等景觀花卉，加上拍照打卡點的裝置藝術，適合新人拍攝婚紗或舉辦小型PARTY。

秘境花園一路盡頭，是圓山大飯店第一任總經理孔令偉的故居，孔令偉人稱二小姐，是蔣中正夫人宋美齡的大姐宋靄齡與孔祥熙的女兒。

因孔二小姐對自己的生活起居保持高度神秘感，圓山大飯店特別將孔二小姐生前使用過的物品及飯店內的重要文物一一展示，並打造「文化美學的五感體驗」，完整重現文化歷史重要場址。

圓山大飯店1952年成立至今，接待過無重要貴賓，更是國家元首舉行國宴首選之地，配合東密道開放，飯店特地從蔣中正到蔡英文等歷屆總統的200多道國宴菜色中，選出精典美饌，組合成7套國宴，並邀請書法名家張炳煌為東密道國宴餐的專屬菜單提字。

圓山大飯店也推出「圓山東密道50年來首次解密文化探索輕旅行」住房專案，除可一窺東密道，還安排專車接送走訪士林官邸及台北烈祠，搭配元首套餐，品嚐蔣家御廚美饌的經典風味。

圓山大飯店說，因東密道服務能量有限，首波將配合飯店婚宴、企業客戶旅遊、東密國宴文化餐及東密道住房專案，階段性開放導覽，預估將帶來一波新的國旅旋風。（編輯：管中維）1100325