數位發展部何時掛牌？政委：立院通過後一年內
記者胡宥心／台北報導
2021-03-25 13:06:47｜2021-03-25 13:12:19
行政院院會今（25）日通過增設「數位發展部」提案。主責的科技政委郭耀煌表示，未來數位發展部有三大方向，包括確保國家資通安全、促進國家數位經濟、加速國家數位轉型。草案送立法院審議通過後，將成立籌備處，籌備約半年到一年時間，數位發展部就能正式掛牌。
郭耀煌說，確保國家資安方面，他們同步籌設資安署跟資安研究院，擴增政府資安能量跟規模，要保障國民安心使用數位資訊，同時保護政府跟民間的核心數位資產，並強化跨機關資安聯防跟應變；政府要掌握先期預警機制，降低數位資訊延伸出風險，要扶植資安產業，從政府到民間可以成為資安國家隊。促進國家數位經濟發展方面，郭耀煌表示，該部會將來會聚焦在屬於軟體服務、系統整合、垂直應用與電子商務、智慧資料服務等，目前產業生產毛額台幣6000億元、26萬就業人口；如果對照台灣優勢的硬體製造業，生產毛額在2.7兆、42萬就業人口，兩者有落差，他們希望加速軟體服務成長，軟體跟服務是未來數位經濟的趨勢，希望能讓軟體晉升兆元產業。郭耀煌說，未來希望發揮台灣硬體製造優勢結合軟體創意，成為重要智慧發展基地；同時輔導中小企業跟傳產數位轉型，市場擴大，升級台灣產業結構，連結國際資本市場，讓國際新創團隊來台發展，提升台灣軟實力。郭耀煌表示，數位發展部第三個功能是加速國家轉型，未來像是人才培育、資料治理流通運用都有相關標準規劃，完備法治建構，做好基礎環境，中央地方一起合作落實國家數位轉型。未來成功轉型後可以擴大便民服務，彰顯數位人權價值，將台灣的數位國力、活力延伸到國際參與，成為全球信賴夥伴。