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肯尼NOW星球／高中放假就去玩天堂？宋宇軒大聊籃球生涯

運動中心/綜合報導

2021-03-26 17:20:07｜2021-03-26 17:25:08

新竹街口攻城獅球星宋宇軒一聊到「天堂」就勾起許多回憶，他也非常期待本周攻城獅的主題活動。（圖／NOWnews提供）
▲《肯尼NOW星球》本周特別前往新竹街口攻城獅的「總經理辦公室」，特別來賓則是很多人都知道「身材好到破表」的宋宇軒。（圖／NOWnews提供）
NOWnews節目《肯尼NOW星球》本周推出全新一集，這集的場景非常特別，製作單位特別前往新竹街口攻城獅的「總經理辦公室」，特別來賓則是很多人都知道「身材好到破表」的宋宇軒！此外，3月28日當天還有超人氣開球嘉賓：新生代主持人何美、陳瑀希（小茉莉），兩人將進行性感熱血的舞蹈表演；《新竹街口攻城獅》啦啦隊「Muse Girls慕獅女孩」也將化身遊戲角色熱情應援，現場還會特別放送聯名專屬球員卡、聯名限定周邊商品。支持攻城獅和《天堂M》的朋友們千萬不要錯過！
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節目中肯尼哥和宋宇軒一起聊到許多球迷好奇的問題，像是林冠綸和宋宇軒過去是隊友，今天兩人變成總教練與球員的關係，林冠綸有沒有特別「照顧」他？宋宇軒也很有義氣地回答：「林冠綸教練對大家都一樣，但他從當隊友時就不段提醒我要練外線，是個很照顧學弟的前輩。」
宋宇軒也回顧自己的球員生涯，尤其爸爸對他非常嚴格，所以唸屏東高中時放假都不回家，會揪同學去網咖，宋宇軒卻「自爆」高中去網咖都跟同學一起玩《天堂》！是一段非常熱血的回憶。
今年一月中，宋宇軒在面對富邦的比賽裡扭傷提前退場，但他努力的復健，只花兩個多月就重返球場。而原本打算退休的宋宇軒為什麼會選擇加入「新竹街口攻城獅」呢？鎖定《肯尼NOW星球》就知道答案。
主持人「肯尼哥」也問到，新竹街口攻城獅跟宋宇軒以前待過的球隊有什麼不同？宋宇軒說:「攻城獅的行銷真的很強！常常有粉絲私訊他說他們的荷包都縮水了」，尤其本週末就是攻城獅本季最後一個主題日，這次《天堂M》與球團一同精心準備許多精彩活動，又是球迷朋友一定要到現場同樂的時候啦！
《天堂M》與《新竹街口攻城獅》首度聯手推出主題日活動，將於3月27日、3月28日在新竹縣體育館登場，賽場將呈現《天堂M》遊戲視覺，並舉辦獨家活動，像是「騎士風采來跟我拍」，還有球場外的「騎士精神堡壘」，只要和裝置藝術合照打卡FB或IG，就可以兌換球員卡；現場還可以挑戰籃球機， 1分鐘完成30分，就可以領取遊戲周邊。
▲《天堂M》與《新竹攻城獅》職業籃球隊
▲《天堂M》與《新竹攻城獅》職業籃球隊 首度推出主題日聯名活動。
▲【守護！騎士準則挑戰吉爾塔斯】挑戰籃球機，達指定分數即可獲得精美天堂Ｍ周邊贈品。
▲【守護！騎士準則挑戰吉爾塔斯】挑戰籃球機，達指定分數即可獲得精美天堂Ｍ周邊贈品。
此外，3月28日當天還有超人氣開球嘉賓：新生代主持人何美、陳瑀希（小茉莉），兩人將進行性感熱血的舞蹈表演；《新竹街口攻城獅》啦啦隊「Muse Girls慕獅女孩」也將化身遊戲角色熱情應援，現場還會特別放送聯名專屬球員卡、聯名限定周邊商品。支持攻城獅和《天堂M》的朋友們千萬不要錯過！（編輯：吳忠育）
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