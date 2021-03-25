內政部擬修法強拆危樓 藍綠立委質疑政府擴權
記者吳承翰／台北報導
2021-03-25 13:15:05
立法院內政委員會今（25）日排案審查都更條例，邀請內政部長徐國勇、政務次長花敬群做報告並備質詢，國民黨立委林思銘質疑，現在內政部打算修法授權，地方政府可強制拆除耐震度不足房屋，恐有侵犯人民權利的疑慮；民進黨立委張宏陸則認為，法條中英強調都更是為了。內政部長徐國勇回應，評估的標準會修法明訂。
林思銘表示，行政院近日提出《都更條例》第57條修法草案，主要是針對海砂屋及耐震能力不足而危害公共安全之建物，若無法及時排除危險狀態，危及民眾安全，授權地方政府可準用《建築法》第81條辦理，予以強制拆除。林思銘問，要如何判斷建物朽壞而有危害公共安全？徐國勇回應，有關耐震度的部分，內政部會訂定相關標準。海砂屋的部分，其實現在台北、新北等等，不少地方政府都有自治條例，也很嚴謹，會尊重地方政府自行處理。林思銘說，海砂屋的部分問題不大，但一般建物的耐震度是誰來認定？是地方、中央還是都更實施者，負責找專家學者檢測？營建署長吳欣修說，檢定都會經過初步詳細評估，政府都有補助，當跟都更結合時，初詳評都會找專家來做。張宏陸質詢時，問是不是執行都更，跟判定都更都是直轄縣市政府，這樣會引起民眾質疑政府球員兼裁判，徐國勇強調，會找土木技師公會做判定，一定會依照標準去做。張宏陸表示，不是每個民眾都懂法條、或相信政府，對不信任政府的人來說，會認為土木技師公會就是政府的人，他問能否在法條中加註，強調都更並非政府想牟利，而是為了公安才做，也能讓民眾稍微放心？但徐國勇強調，如果法條都要這樣解釋才能讓民眾安心，會越寫越長、沒完沒了，他表示可以在都更的執行辦法中在詳列，並納入專家意見，一樣能達到說明的效果。