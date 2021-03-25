痛批增補員額搞半套 全教總：教育部技術干擾
記者張志康/綜合報導
2021-03-25 13:35:47
全國教師工會總聯合會今（25）日召開記者會，痛批教育部聲稱解除高中職教師員額控管，卻要求各校提出計畫申請，所謂的解除控管，只是玩半套。對此，教育部解釋，各校需求及急迫性不盡相同，若有需求會全力協助。
全教總表示，過去高中職多未達法定員額，長期處於人力不足的情況，去年行政院宣布解除高中職員額控管，將1400餘名員額回歸各校，但教育部國民及學前教育署卻於去年12月發函，要求各校提出計畫申請，增加種種限制，造成學校現場的困惑和不滿。全教總高中職委員會主委張瓊方形容，這就像是丈夫每月定期給妻子的家用，突然間要求提出計畫、說明各項支出細節，而且截止還非常緊迫。張瓊方表示，高中職的法定員額應直接撥付，而不是用計畫型補助的方式，要各校提出申請，按照過去的經驗，學校很容易誤認為這是計畫型補助經費，有寫計畫才有補助，沒續寫計畫就沒補助。萬一哪天補助沒有了，那依此計畫聘進來的老師該怎麼辦？全教總理事長侯俊良也質疑，國教署企圖用技術性干擾，使基層不敢申請。據了解，目前申請學校幾乎都以代理教師為主，不敢申請專任教師。今天出席記者會聲援的民進黨籍立委林宜瑾表示，108課綱推動後，基層教師扛起重擔，教育部的員額撥補應該要更大膽一點，目前的作法很不可取，增加行政作業負擔，也造成基層誤解。國民黨籍立委萬美玲也認為，教育部要求各校提計畫，期限又非常緊迫，扣掉六、日只有不到2週時間，大大減損行政院當初將1400餘名員額回歸各校的政策美意。對此，教育部解釋，為避免單一年度一次增補所有員額，造成師資人力銜接斷層，因此規畫以逐年方式增補。各校對員額的需求及急迫性，不盡相同，110年度各校有提到需求，就會全力協助。部分學校未如建議數提報增補員額（共232名），之後各年度仍可提報，直到補足法定員額。且一旦經核定，之後就納入預算員額，不須重新提報計畫。教育部強調，學校增補員額而進用的教師，不論薪級或身分，相關人事費用都由教育部編列預算支應，不會突然中斷。